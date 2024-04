Ardie Savea veut une révolution des All Blacks qui pourrait bouleverser le rugby mondial

Actuellement exporté au Japon avant un retour attendu en Nouvelle-Zélande, Ardie Savea souhaite que les règles d’éligibilité évoluent chez les All Blacks.

La parole du meilleur joueur du monde a un poids non-négligeable. Cette notion, Ardie Savea en a sûrement pleinement eu conscience quand il a publiquement appelé à une révolution chez les All Blacks.

L’actuel joueur des Kobelco Kobe Steelers, en Japan League One, a souligné l’intérêt de modifier les règles d’éligibilité des All Blacks. Pour le moment, seuls les joueurs évoluant en Nouvelle-Zélande peuvent postuler pour une place dans la sélection nationale. Ainsi, les potentiels All Blacks n’affrontent que des formations du Pacifique.

Ardie savea a notamment expliqué que “c’est une bonne chose de jouer hors de Nouvelle-Zélande”. Son passage en Asie lui permet en effet de jouer contre un plus grand panel de joueurs, pratiquant un rugby différent, et a pointé du doigt l’entre-soi du rugby océanien.

En effet, selon des propos rapportés par Ouest-France, le Néo-Zélandais aurait complété son argumentaire ainsi ceci récemment :

Les temps changent. Les choses évoluent rapidement. Ce qui fonctionnait il y a cinq, dix ou quinze ans ne peut plus fonctionner aujourd’hui. Nous devons simplement être innovants et intelligents. Le pays qui a prouvé que cela fonctionnait, que cela aidait, c’est l’Afrique du Sud. La majorité de leur équipe jouait (à l’étranger) et ils se sont rassemblés et ont remporté la Coupe du monde.”

En début d’année, le nouveau sélectionneur des All Blacks, Scott Robertson, avait également proposé à ce que le rugby de l’archipel océanien s’ouvre au reste du monde. Une réaction qui prend désormais beaucoup plus d’importance maintenant qu’Ardie Savea, cadre des All Blacks, vient de communiquer dans ce sens.

Un marché du rugby de club affolé ?

Si la Fédération accepte de laisser certains de ses joueurs jouer à l’étranger en restant sélectionnable, le visage du rugby mondial pourrait en être fortement impacté. En effet, les meilleurs joueurs devraient pouvoir postuler pour une place au sein des meilleures écuries du monde et pourquoi pas en Top 14, par exemple.

De la même manière, un changement si fort des règles de l’éligibilité des joueurs chez les All Blacks pourrait voir certaines sélections prendre le pas. Ainsi, l’Angleterre, dont les clubs professionnels connaissent de gros problèmes financiers, pourrait également signer aux sirènes de l’exportation de ses meilleurs joueurs.

