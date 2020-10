[ARBITRAGE] Jurand devait-il être exclu pour ce geste dangereux sur Cheslin Kolbe ?

Top 14 - 11 cartons rouges et 36 jaunes en 3 journées : quand l'indiscipline fait loiLe début de cette saison 2020/2021 est marqué par l'indiscipline. Et si les nouvelles règles ont posé des problèmes aux joueurs dans les rucks, on a également vu beaucoup de gestes répréhensibles sur les pelouses de Top 14. De quoi donner du travail chaque semaine à la commission de discipline. Cette dernière va devoir statuer prochainement sur le cas du Palois Watisoni Votu, auteur d'un plaquage dangereux en fin de match face à l'UBB. Elle pourrait également avoir à juger de la culpabilité du Briviste Joris Jurand. Ce dernier a échappé à une sanction plus sévère que le simple avertissement après avoir percuté avec le genou le Sud-Africain Cheslin Kolbe au moment où celui-ci marquait en coin. Après avoir demandé la vidéo, l'officiel, a estimé que son geste méritait un carton jaune. Puis il s'est ravisé. Kolbe, touché à la crête iliaque, a été contraint de quitter ses partenaires. Il pourrait être indisponible pour les prochains matchs du Stade Toulousain.

Jurand sera-t-il cité pour ce geste ? Qu'en pense notre arbitre Dédé Puiledébut ?

Le commissaire à la citation va d'abord devoir décider s'il juge accidentel ou non le geste de Jurand. En cas de doute, il va citer le Briviste.



La commission va ensuite statuer sur le geste :

- Accidentel : 0 semaine

- Pas accidentel : suspension



On se souvient du cas de Jean-Pierre Perez en 2014 qui avait écopé de 20 jours pour un coup de genou sur Regan King.



C'est du jeu dangereux. Jurand n'a pas du tout une attitude de plaqueur et c'est le gros argument contre lui. La blessure de Kolbe est également un facteur aggravant.