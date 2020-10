[ARBITRAGE] Le carton rouge de Rodrigue Neti (Toulouse) était-il trop sévère ?

Le pilier du Stade Toulousain Rodrigue Neti a été exclu face à Toulon en Top 14 pour un déblayage jugé dangereux par l'arbitre.

Top 14 - 11 cartons rouges et 36 jaunes en 3 journées : quand l'indiscipline fait loiLe match de Top 14 entre le Stade Toulousain et Toulon dimanche a été marqué par l'exclusion définitive de Rodrigue Neti. Le pilier a écopé du 11e carton rouge de la saison à la 62e pour un déblayage dangereux sur Beka Gigashvili. Un geste qui méritait une sanction pour avoir été commis après le coup de sifflet de l'arbitre mais également parce que le Toulousain a chargé avec l'épaule sur un joueur au sol. Il y a cependant eu débat sur la zone touchée par Neti. L'épaule du géorgien ou le visage ? Dans un premier temps, l'officiel a estimé que c'était épaule contre épaule et opté pour le carton jaune. Après plusieurs ralentis, il a finalement sorti un carton rouge, estimant que le visage du joueur varois avait été touché. Que dit la règle ?

Point Arbitrage : - Déblayage sans se lier à son adversaire = Carton jaune

- circonstance aggravante : très tard après le coup de sifflet de l'arbitre = Carton rouge



Il semblerait que la tête du Toulonnais soit également touchée.



Sur le plateau du Canal Rugby Club, tout le monde n'était pas d'accord sur la couleur du carton. "On est d'accord pour dire que le geste arrive après le coup de sifflet, a commenté Sébastien Chabal. Par contre, ces ralentis, des fois, trompent l’action. On a l’impression que c'est l’épaule qui touche la tête. En fait, quand on voit un autre angle, on voit que l’épaule du Toulousain touche l’épaule du Toulonnais et c’est le bras dans l’élan qui touche la tête." Pour le journaliste Guilhem Garrigues, à partir du moment où la tête est touchée, l'arbitre applique la règle et c'est rouge. Pour Thierry Dusautoir, Neti n'avait pas envie de faire mal. "Mais on observe depuis le début de la saison une application stricte de la règle pour engager un changement de comportement de la part des joueurs. C'est vrai que c’est dur, c’est sévère, mais la première responsabilité, c’est Rodrigue Neti qui l’a tient parce qu'il s’engage. Bon, c’est un très beau déblayage (rires), mais l’arbitre avait déjà sifflé et c’est donc complètement inutile."