AMATEUR. Cette innovation béarnaise va-t-elle entraîner une RÉVOLUTION de l’univers de la touche ?

Un auto-entrepreneur béarnais a créé des cales qui facilitent la vie la vie des lifteurs - et des sauteurs - en touche. Elles qui ont tout pour faire carton au sein du monde professionnel aujourd’hui.

Parmi les petites routines que tous ceux qui ont déjà mis un pied dans un vestiaire connaissent bien, existe celle des straps. Autour des poignets pour une majorité de 3/4, autour de la tête pour ceux qui mettent la tête et veulent protéger leurs oreilles ou en haut de la cheville, désormais, pour éviter que les chaussettes ne bougent. Mode instaurée par les joueurs du Top 14 ces dernières années et qu’apprécie tout particulièrement Romain Ntamack , pour ne citer que lui.

On en oublie une ? Eh oui, on le sait, le rugby est universel, et c’est ainsi que vous jouiez de la Régionale au Top 14, vous avez forcément déjà vu les sauteurs réguliers de votre équipe se la jouer bricolo du dimanche et se fabriquer de quoi mieux sauter, dans les vestiaires. Bien souvent avec le tube en plastique qu’on obtient à la fin du strap ; un cadeau comme le cheming-gum qu’on trouvait après avoir englouti les sucettes XXL chupa chups, à l’ancienne.

Les exigences de la touche

Aussi étonnant que cela puisse paraître au milieu de ce jeu professionnalisé à outrance, même les stars de notre sport bricolent donc pour se confectionner leur outil de saut de fortune qu’ils placent ensuite sur le devant de leur cuisse pour aider les lifteurs à mieux les faire décoller.

C’est ainsi que dans un souci de détail de la performance, d’innovation et de facilitation, Yan Massey a créé des cales en TPU, une matière en plastique mou utilisée pour les coques de téléphone et réputée très résistante.

, explique pour "Je suis passionné de technologie, d'impression 3D et passionné de rugby en même temps donc j'ai allié tout ça au service des joueurs et du rugby pour développer quelque chose qui soit adapté aux niveaux de jeunes joueurs mais aussi aux autres"explique pour France Bleu celui qui entraîne du côté d’Orthez.

Une innovation béarnaise (hasard ou non, Pau est d’ailleurs la meilleure touche du Top 14 cette saison), donc, utilisée par une vingtaine de clubs amateurs alentours en ce moment et qui permet de faciliter la vie des lifteurs, qui doivent très vite s’adapter et trouver la bonne "prise". Et qui est d’ailleurs essayée actuellement par l’Aviron Bayonnais à l’entraînement, alors que Charles Ollivon doit aussi les tester ces cales prochainement, complète le Midi Olympique.