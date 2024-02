JAPON. Eddie Jones s’entoure des meilleurs avec le ''boss suprême de la touche'' dans son staff

Tout en envoyant un petit appel du pied aux Springboks : "C'est agréable de s'impliquer au niveau international et de travailler avec Eddie. J'ai souvent dit que j'étais un grand fan d'Eddie. J'ai toujours rêvé de m'impliquer un jour à plein temps avec les Springboks et de les entraîner. Ce poste au Japon me convient parfaitement en raison de mes intérêts professionnels et de ma vie familiale", indiquait-il au site sud-africain Netwerk24.

"Je serai bien sûr disponible à tout moment pour m'impliquer avec les Boks. Le jeu évolue constamment et il est important de suivre cette évolution."