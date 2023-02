RUGBY. 6 Nations. France/Ecosse, la foire aux plaquages ?

Ce week-end dans le 6 nations, l'Écosse et la France se feront face, dans un duel des plus spectaculaires. Si les deux nations possèdent de sérieux atouts offensifs, leur défense n'est pas à sous-estimer.

Chauffez les épaules, ça va taper !

À proprement parler, l'équipe de France et d'Écosse sont majoritairement connues pour leur jeu flamboyant, fait de courses chaloupées et de passes après contacts. Néanmoins, l'aspect défensif de ces équipes est tout aussi impressionnant/, particulièrement ces derniers temps ! En effet, pour commencer, l'équipe de France défend plus qu'elle n'attaque dans un match, profitant souvent de contre-attaques pour faire parler la poudre. Le système de jeu de Fabien Galthié et son staff consiste à bien défendre, de façon hermétique, pour ensuite profiter des failles adverses, une fois que le jeu est dans le désordre le plus total. Face à l'Irlande, les séquences défensives ont été impressionnantes, marquées par plusieurs caramels, tout comme durant la tournée d'automne, face aux Springboks. Il faut dire que, des guerriers, l'équipe de France en compte plusieurs dans ses rangs ! RUGBY. 15 de France. Le saviez-vous ? Thibaud Flament a réalisé une performance immense face à l'IrlandeDes garçons comme Anthony Jelonch, Thibault Flament ou bien Julien Marchand ne font pas vraiment dans la dentelle, et sont toujours à la pointe du combat. Grégory Alldritt et Cyril Baille sont aussi très actifs dans ce secteur, tandis que Willemse et Atonio se chargent de distribuer les plus gros bouchons. Pour leur donner du fil à retordre, l'Écosse possède aussi de vaillants défenseurs. Depuis ces dernières années, il n'est pas rare de voir des joueurs du XV du Chardon parmi les meilleurs plaqueurs de la compétition. Hamish Watson, qui devrait être titulaire contre la France, est l'exemple parfait du "ferrailleur", tout comme Jonny Gray, qui devrait lui occuper le banc de touche. Le capitaine, Jamie Ritchie, est aussi un profil de plaqueur/gratteur, avec une grosse activité. En somme, les chocs risquent d'être brutaux, et la meilleure défense prendra sans doute le pas sur l'attaque.

Le retour de Danty peut changer la donne

Qu'attendre du retour de Jonathan Danty ? De l'intensité dans les "un contre un" ou encore des percées au centre du terrain ? Oui, mais pas que. Le centre de La Rochelle est également attendu pour ses qualités défensives, là où Moefana a été un peu plus discret durant ce début de Tournoi des 6 Nations. En face de Danty se trouvera Tuipulotu, un sacré client, capable de casser des lignes et de jouer après contact. Si Danty démarre la rencontre dimanche, il devrait pouvoir contenir l'explosivité d'un tel joueur. De plus, sa complémentarité avec Fickou pourrait aussi soulager le centre du Racing 92, qui devrait s'employer davantage en attaque. Enfin, sa capacité à gratter des ballons est sans doute la meilleure de l'équipe, derrière Julien Marchand, bien évidemment. Si les Tricolores ont réussi 91% de plaquages face à l'Irlande, une autre bataille attend les hommes de Fabien Galthié, qui devront s'employer au minimum avec la même intensité qu'à Dublin pour arriver à obtenir un deuxième succès dans ce Tournoi 2023.

