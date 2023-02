15 de France. En quoi le retour express de Danty peut métamorphoser le jeu des Bleus ?

Avec 3 semaines d'avances sur son retour à la compétition, Jonathan Danty était l'invité surprise de la feuille de matchs des Rochelais à Castres. Naturellement, le centre devrait affronter l'Écosse.

Déjà de retour ?

Quelle belle surprise pour les fans de La Rochelle et du 15 de France de voir Jonathan Danty remplaçant face au Castres Olympique lors de la 18 ème journée du Top 14 ! Il y a moins de 2 mois, le centre de l'équipe de France, c'était blessé au genou droit lors d'un match de Top 14, comptant pour la 14 ème journée. C'était le 31 décembre 2022, face à Perpignan. Après quelques examens, il avait été dit que Danty serait forfait pour la totalité du tournoi, en raison d'une convalescence de 3 mois ! Au final, ce dernier a environ 1 mois d'avance sur sa date de reprise, ce qui impressionne forcément. En son absence, La Rochelle s'est incliné au Racing 92, et également à domicile face au LOU. De plus, l'équipe de France a aussi connu sa première défaite depuis plus d'un an, face au XV du Trèfle. Nous connaissons tous l'importance qu'à Danty dans le système de jeu des Bleus, et son potentiel retour pourrait totalement changer la façon de jouer de l'équipe de France.

Les Bleus avec et sans Danty

Des profils comme le sien, il y en a peu au centre du terrain ! Un gabarit de troisième ligne, une bonne intelligence de jeu et des qualités physiques hors du commun, tout ça au service du collectif, ça aide. En effet, en équipe de France, son association avec Fickou était devenue indéboulonnable, et rudement efficace. Son activité au sol est une de ses grandes forces, ce qui n'est pas le cas d'un joueur comme Moefana, qui a souffert de la densité physique des Irlandais. Face à ces derniers, Danty aurait pu également être un point d'ancrage en attaque, comme à son habitude, et son jeu avec ou sans ballon est une arme redoutable. De plus, si Fickou s'est tant épuisé à la tâche en défense, le Rochelais est souvent là pour l'épauler d'habitude, lui qui brille dans ce secteur. De façon générale, l'équilibre offensif et défensif de l'équipe de France n'a pas été à la hauteur des matchs de novembre ou du dernier Tournoi des 6 Nations, que ce soit en Italie ou en Irlande. Face à l'Écosse, le retour de Danty pourrait inverser la tendance.

Face à l'Écosse, un gros défi

Face à Castres ce week-end, le centre international a joué 40 minutes, et aucun signe d'inquiétude n'est apparu. Cela peut être de bon augure pour le match de l'équipe de France ce week-end, si ce dernier est sur la feuille de match de Galthié. En cas de nouvelle sélection, et de titularisation, le Rochelais sera opposé à Sione Tuipulotu, qui a brillé de toute sa classe face au Pays de galles. Ce dernier est un profil explosif, très bon dans les duels en un contre un, mais également doté d'une bonne technique individuelle, ce qui lui permet de jouer autour de lui. Face à une équipe d'Écosse qui est invaincue dans ce début de Tournoi, et qui jouera totalement décomplexée au Stade de France, les coéquipiers d'Antoine Dupont auront tout intérêt à fermer des extérieurs, afin que Van der Merwe touche le moins de ballon possible. Pour cela, si Danty est en pleine possession de ses moyens, il devrait fort logiquement retrouver sa place de titulaire.