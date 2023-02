TOP 14. Coup de tonnerre dans le Tarn : Pierre-Henry Broncan licencié du CO

Le manager du Castres Olympique vient d'être remercié par son président. Son successeur a lui aussi connu le licenciement en Top 14 cette saison.



C’était jusqu’ici un bruit de couloir qui avait émergé depuis la défaite subie contre La Rochelle à domicile, samedi soir. C’est désormais officiel. D’après les informations du Midi Olympique, Pierre-Henry Broncan ne serait plus le manager du Castres Olympique. Son président Pierre-Yves Revol, l’aurait reçu ce lundi midi pour le remercier. Un peu plus de deux ans après avoir pris les rênes de cette équipe, la mission du gourou du Tarn va donc s’arrêter là. Malgré une méthode unique et des résultats probants les deux premières saisons (une finale de Top 14 notamment), quelque chose semblait s’être rompu cette année. Peut-être pas dans la confiance entre le manager et ses hommes, mais du moins sur le terrain.

CLASSEMENT TOP 14. Castres perd son invincibilité à domicile et Urios déjoue à Chaban-Delmas !Depuis le début de l’exercice actuel, le CO piétine et bafouille son rugby. 11ème du championnat à l’heure actuelle, le CO n’a d’ailleurs plus de marge sur la zone de relégation. Peut-être son président a donc voulu créer un électrochoc en vue de la fin de saison. Son remplaçant devrait être Jeremy Davidson, lui-même licencié de Brive plus tôt dans la saison. C’est donc désormais acté, le CO passe en mode maintien.

TOP 14. Cette saison, la course pour le maintien va se jouer à 4 !