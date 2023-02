TOP 14. Cette saison, la course pour le maintien va se jouer à 4 !

Cette année, le classement du Top 14 est plus que jamais serré, et les équipes du bas de tableau joue leurs survies encore un peu plus chaque week-end.

Brive occupe la place de bon dernier

C'est l'équipe la plus en danger de ce Top 14 ! Le CA Brive est à la 14 ème place du championnat, et compte désormais 4 points de retard sur Perpignan, qui est juste devant. Après un revers à domicile face aux Catalans, pour le compte de la 17 ème journée de Top 14, les hommes de Patrice Collazo se sont une nouvelle fois inclinés du côté du Racing 92, après une prestation honorable (34-24). Le plus inquiétant pour le club corrézien est le calendrier ! En effet, ces derniers ne vont pas être gâtés durant les prochaines semaines, et dès ce week-end, ils devront affronter le Stade Rochelais, à Marcel-Deflandre. Ensuite, ils devront parvenir à s'imposer face à Bordeaux, à domicile, puis au Marcel Michelin, pour un derby électrique ! Cependant, rien n'est joué pour les coéquipiers de Saïd Hirèche, qui gardent toujours cette réputation de soldats !

L'USAP remonte la pente !

Après une série noire de 8 défaites consécutives, les Perpignanais ont retrouvé des couleurs ! À la suite d'une victoire face à Paris à domicile, puis d'un succès capital contre Brive, les hommes de Patrick Arlettaz se sont imposés avec la manière face à la Section Paloise (49-29). Opposé à des Palois en quête d'un second succès à l'extérieur, l'USAP a su construire son match de bout en bout, en dominant outrageusement la première période. Seul bémol, le bonus offensif perdu en deuxième mi-temps, suite à deux essais coup sur coup de Zegueur et Colombet. Toutefois, les Catalans ne sont plus qu'à 2 petites longueurs de Castres et Pau, qui se rapproche de plus en plus de la zone de relégation ! Pour Perpignan, les deux réceptions du mois de mars, face à Bayonne et Montpellier seront des occasions parfaites de prendre un peu plus d'avance sur Brive, et de rattraper, voir dépasser, la Section Paloise ou le Castres Olympique !

Castres et Pau ne regardent plus devant !

C'est une petite surprise que de retrouver ces deux équipes si basses au classement du Top 14 ! En effet, le Castres Olympique est un habitué des phases finales, et n'est autre que le finaliste de la saison dernière ! Les Tarnais avaient également fini premiers du classement général au terme des 26 journées de Top 14. Pour la Section Paloise, qui avait terminé à la 10 ème place l'année dernière, les ambitions du début de saison avaient pour objectif de grimper au classement ! Rien de tout ceci ne s'est produit cette saison, et les Palois ont perdu 6 de leurs 7 derniers matchs ! De plus, Pau se déplace au Stade Toulousain ce week-end, avant de recevoir l'ogre rochelais, qui semble être bien rodé ! À seulement 2 points de Perpignan, l'avenir en Top 14 de Pau n'est pas aussi certain que prévu. Pour les Castrais, leur invincibilité à domicile n'est qu'un souvenir, car la première défaite à Pierre-Fabre depuis plus de deux ans en Top 14 s'est produite face à La Rochelle ce samedi. Fini les rêves de qualification pour le CO, qui doit désormais assurer le maintien pour ne pas avoir de mauvaises surprises en fin de saison. Les hommes de Pierre-Henry Broncan vont alors défier Bayonne dans le chaudron de Jean-Dauger, avant de recevoir l'armada lyonnaise, qui est la meilleure équipe à l'extérieur en Top 14 cette saison. Pour finir le mois de mars, les Tarnais recevront le Stade Toulousain, pour le derby du Sud-Ouest !

