CLASSEMENT TOP 14. Castres perd son invincibilité à domicile et Urios déjoue à Chaban-Delmas !

La 18 ème journée de Top 14 s'est achevé ce dimanche soir, et le classement à une nouvelle fois bien changé. Mais alors, quelle équipe a fait la meilleure opération ?

Castres tombe à Pierre Fabre ! (17-32)

C'est un des événements de cette 18 ème journée de Top 14, le Castres Olympique, finaliste la saison dernière, s'est incliné lourdement face à La Rochelle ce week-end. En quête d'un 30 ème succès d'affilés à domicile en Top 14, les hommes de Pierre-Henri Broncan sont tout simplement tombés sur meilleurs qu'eux ! La patte et l'animation d'Antoine Hastoy ont été très efficaces, tout comme la conquête rochelaise qui a su prendre l'ascendant. Pour les Maritimes, cette victoire est capitale dans la course au Top 6, et les voilà bien installée à la 4 ème place. Pour le CO, l'objectif de cette fin de saison sera clairement le maintien, eux qui ne sont qu'à 2 unités de la zone relégable.

Bayonne gagne encore et encore (29-26)

C'était un des matchs les plus attendus de cette 18 ème journée, et après 8 réceptions victorieuses en Top 14, le promu accueillait le dauphin parisien. Comme à son habitude, Jean-Dauger était une fois de plus à guichet-fermé, dans une ambiance digne de phase finale. Durant la partie, les deux équipes se sont rendu coup pour coup, tel un match de boxe, qui a tourné en la faveur des Basques en première mi-temps (16-13). Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Morgan Parra ont inscrit deux essais, et semblaient se diriger vers un match nul, ce qui est déjà un exploit à Bayonne. Néanmoins, c'est sans compter sur le sang-froid de Camille Lopez, qui marche sur l'eau cette saison, et qui a inscrit 19 points encore ce week-end. Ce dernier donna la victoire aux siens, avec une pénalité obtenue sur la sirène, à près de 40 mètres des poteaux, sur la droite. Bayonne réalise un gros coup, et avant de recevoir une équipe de Castres au bord du gouffre, assure l'essentiel et une 6 ème place au classement général !

L'ASM craque à Bordeaux (18-9)

C'était l'affiche qui ne fallait pas manquer durant cette journée de Top 14 ! En effet, l'UBB allait retrouver l'ASM, mais surtout son ancien manager, Christophe Urios, remercié quelques mois plus tôt ! C'était un scénario encore inédit dans notre championnat, mais bien réel. Si en conférence de presse avant le match, Urios avait indiqué "Avant, je voulais faire chanter Chaban, ce soir, je veux le faire taire", sous le ton de l'humour, le technicien auvergnat a pour le moins déchanté. Cependant, malgré une nouvelle défaite à l'extérieur, les coéquipiers de Belleau n'ont pas démérité, et ont tenté tout le match de trouver des solutions et mener des contre-attaques. Pour les Clermontois, l'indiscipline et le manque d'application dans le dernier geste ont été les causes de cet échec. En ce qui concerne l'UBB, cette victoire est une fois de plus sans le moindre essai, certes, mais le match a été remporté. Toutefois, les attitudes n'ont pas relevé une grande sérénité et le jeu affiché par Bordeaux manque cruellement de spontanéité. À présent, les hommes du tandem Charrier-Laïrle se rapprochent dangereusement du Top 6, avec seulement un petit point de retard sur Bayonne, tandis que Clermont pointe à la 10 ème place, dans le ventre mou du Top 14.

Dans les autres rencontres du Top 14, le Lou signe une belle victoire (31-21) face au champion de France montpelliérain, venu avec des intentions. Le Racing 92 a su se défaire du piège de Brive (34-24), et se positionne comme un candidat sérieux à la qualification. L'USAP se donne également un peu d'air, en prenant une avance de 4 points sur le CAB, en dominant de la tête et des épaules la Section Paloise (49-29). Pour finir, le Stade Toulousain repart bredouille du Vélodrome (17-6), après une partie franche et marquée par plusieurs cartons. Les Toulonnais sont eux aussi aux portes du Top 6 !