6 Nations. 15 de France. Notre composition tricolore face à l'Ecosse, vous validez ?

Alors que le 15 de France s'apprête à rencontrer une dangereuse équipe d'Écosse, le sélectionneur des Bleus, Fabien Galthié, pourrait opérer quelques changements sur la feuille de match.

Du mouvement chez les trois-quarts

Alors que la capacité offensive de l'équipe de France est de plus en plus remise en question ces dernières semaines, voilà que du changement devrait apparaître. En effet, avec le retour express de Jonathan Danty, Fabien Galthié devrait redessiner sa ligne de trois-quarts, afin que cette dernière retrouve toute sa splendeur. Pour cela, la titularisation du Rochelais devrait bel et bien voir le jour, pour une association avec Gaël Fickou qui est rudement efficace. Néanmoins, un peu décevant depuis le début du Tournoi, Moefana devrait payer sa neutralité des deux premières rencontres, et assister au match depuis les tribunes, bien qu'une place sur l'aile de l'équipe de France peut-être envisageable. La charnière Dupont-Ntamack sera une fois de plus présente dans le XV de départ, tout comme Thomas Ramos, qui tiendra sa place à l'arrière.

Au niveau du 8 de devant, rien ne change par rapport au revers face à l'Irlande, tout comme sur le banc. François Cros devrait en revanche avoir plus de temps de jeu, lui qui a livré une belle bataille sur la pelouse du Vélodrome face à Toulon en Top 14. Quant à Sekou Macalou, il sera à nouveau un électron libre sur le banc de touche.