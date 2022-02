6 Nations. France vs Italie. Jaminet face à Capuozzo, duel de folie entre relanceurs hors-pairs

Ce dimanche, Melvyn Jaminet, l'arrière des Bleus, pourrait se retrouver face à Ange Capuozzo, tout juste appelé avec l'Italie. Un duel d'arrières adeptes de relances qui vaudra son pesant d'or.

Il y a un an, à l'aube du coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations 2021, l'Italie se préparait à recevoir la France au Stadio Olimpico de Rome. À l'arrière de la sélection Tricolore ? Le revenant Brice Dulin, qui à la suite d'une Autumn Nations Cup réussie, venait de griller la politesse à Anthony Bouthier, pourtant révélation des Bleus et du début de mandat de Fabien Galthié, un an plus tôt. Le numéro 15 côté italien ? Jacopo Trulla, bouille enfantine, alors âgé d'à peine 20 balais et qui jouait à l'époque (il évolue désormais aux Zebre) sous les couleurs de Calvisano en Eccellenza. Pendant ce temps, à plus de 900 kilomètres de là, Melvyn Jaminet et Ange Capuozzo évoluaient alors chacun en Pro D2 et faisaient les beaux jours de leurs clubs respectifs, Perpignan pour le premier, Grenoble pour l'autre. Difficile donc d'imaginer ne serait-ce qu'une seule seconde, qu'un an plus tard, les deux arrières aux frêles gabarits, auraient de grandes chances de se retrouver l'un face à l'autre sur la pelouse du Stade de France, pour l'ouverture de ce 6 Nations 2022. Jaminet vêtu du coq sur la poitrine, Capuozzo, pour une première avec la Squadra Azzura. Des trajectoires assez dingues.

6 Nations. Equipe de France. 2022, l'année des Bleus pour la presse étrangère