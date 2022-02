6 Nations. Equipe de France. 2022, l'année des Bleus pour la presse étrangère

Les médias étrangers et particulièrement britanniques, voient l'équipe de France comme le favori naturel de cette édition 2022 du Tournoi des Six Nations.

Ni l'Angleterre, ni l'Irlande. Mais la France. C'est ce qui ressort dans toutes les rédactions outre-Manche à l'approche du Tournoi des Six Nations. Alors que l'affaire de l'EPCR et des clubs français avait été largement couverte, c'est désormais la compétition qui reprend ses droits. Andy Bull, éditorialiste du Guardian, avance sans se mouiller que la France est favorite, dans un Tournoi malgré tout qui s'annonce "imprévisible". Il se permet également de donner les supporters français comme un des exemples qui nous font apprécier cette prestigieuse compétition. "Les Français sifflent leur équipe quand elle perd, et l'acclame quand elle gagne". Tellement français.

L'année où il faut gagner

Calendrier favorable, forme étincelante, résultats élogieux. Les arguments ne manquent pas pour expliquer pourquoi la France doit gagner. "Le temps est venu pour Fabien Galthié de remporter un trophée", titrait ce même Andy Bull. Un titre qui fait écho à Eddie Jones, selon le Times, qui met la pression sur la France. Le Daily Mail, par l'intermédiaire de ses experts Danny Cipriani, Clive Woodward, Geordan Murphy ou Andy Nicol, qui discutaient du sujet, sont unanimes sur le sujet. "La France est à la maison pour les matchs clefs, et ont le meilleur joueur du monde", commente l'ancien demi d'ouverture de Gloucester. Andy Nicol, ancien international Écossais rajoute au sujet du demi de mêlée Toulousain : "Il a un impact sur un match que je n'ai jamais vu avec quelqu'un d'autre". Ses compatriotes du Herald Scotland abondent dans son sens également. L'ancien Castrais "redéfinit son poste et le rôle qu'il doit avoir".

Shaun Edwards le Gourou

Le personnage qui fait le plus parler, et dont les spécialistes s'accordent à dire qu'il a le plus contribué au renouveau des Français : Shaun Edwards, l'entraineur de la défense. L'ancien sélectionneur du XV de la Rose Clive Woodward, toujours dans sa discussion au Daily Mail, y voit grâce à lui une mutation dans le jeu tricolore.

Regardez leurs 10-12-13; Ntamack, Vakatawa, et Fickou. Edwards adore Fickou. Il est le gars qui dirige sa défense. Maintenant vous avez une équipe qui parle de défense, ce qui n'était pas le cas auparavant.

Autrefois reconnue effectivement pour son Flair, c'est désormais sa défense qui en fait une arme massive. La mentalité du technicien anglais, qui s'est révélé durant ses douze ans aux côtés de Warren Gatland à la tête du Pays de Galles, a changé des garçons comme Romain Ntamack. Ce dernier, dans une interview toujours au Daily Mail, expliquait que le CV de son entraineur forçait le respect. Ainsi que son perfectionnisme. "Il nous a demandé d'être plus solides, plus sûrs, mieux organisés en défense. Il ne veut pas que nous laissions quoique ce soit à l'attaque adverse".

Sûrement la meilleure marque de reconnaissance, un papier de la Légende Sir Ian McGeechan, au Telegraph. "Le monde du rugby est de loin meilleur avec la France qui effraie ses adversaires", titre-t-il. Lui qui a également entrainé avec Edwards, il ne se doute pas un seul instant de l'apport qu'il a apporté à la sélection nationale. "Il voulait toujours faire comprendre aux joueurs que leur liberté d'attaquer dépendait de l'énergie qu'ils dépensaient en défense". Cette phrase résume à elle seule le jeu de l'équipe de France.

Enfin, côté Gallois, ce sont les dix ans du Grand Chelem de 2012. Une rétrospective dans le Wales Online a été faite pour évoquer ce Tournoi, qui prend sa source lors de la demi-finale de la Coupe du Monde 2011 perdue face aux Bleus. Demi-finale qui est toujours présente chez Sam Warburton, qui "n'arrive pas à (la) digérer". Les Gallois cette année ont à cœur de gagner la France au Millenium, après leurs dernières défaites en 2020 à Cardiff, et surtout à Paris l'an passé, avec un essai de Charles Ollivon à la dernière seconde à 14 contre 13...

Qu'ils soient donc Gallois, Irlandais, Écossais ou Anglais, tous s'accordent pour dire que la France doit gagner cette édition 2022, et que le contraire serait une contre-performance.