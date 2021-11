RUGBY. Trop cartons rouges au niveau international, Shaun Edwards demande des explications aux arbitres

Pour le Gallois Shaun Edwards, entraineur de la défense française, il y a trop de cartons rouges et les arbitres n'y sont pas étrangers.

Depuis quelque temps la protection des joueurs sur le terrain est devenue une priorité. Entre protocole commotion, arbitrage vidéo et nouvelles règles, World Rugby essaye de faire son maximum pour assurer la protection des acteurs de notre sport. Les arbitres de plus en plus sévères, laissent maintenant très rarement passer des actions qui mettent en danger les joueurs. Les officiels n’hésitent plus à sortir un carton rouge quand il le faut. Si en TOP 14, les joueurs semblent l’avoir compris avec seulement 6 cartons rouges distribués en 140 matchs, c’est plus compliqué sur la scène internationale. Si l'on se focalise uniquement sur les 20 matchs de l’Autumn Nations Series, les arbitres ont sorti à 4 reprises un carton rouge lors d'un match. Une exclusion définitive tous les 5 matchs. Et si l’on prend l’ensemble des tests de l’année 2021, c’est 7 cartons rouges distribués en seulement 38 rencontres. Un carton rouge tous les 5,4 matchs, ça gâche un peu le spectacle. Parmi les mauvaises élèves, on retrouve l’Australie avec 2 cartons rouges sur cette année civile ainsi que bien évidement l’Argentine avec 2 unités également, ça va plus vite quand on a Lavanini dans ses rangs.

Shaun Edwards, l'entraineur de la défense française a réagi, dans un podcast de Scrum-V, à cette pluie de cartons rouges sur la scène internationale. Une tendance qui plait très peu au technicien français, mais pour lui, l'ensemble des joueurs et des entraineurs est un peu dans le flou quant à la zone à viser lors du plaquage : « Personnellement, je pense qu'il y a beaucoup trop (de cartons rouges). Mais je ne suis pas un officiel pour leur dire comment faire. » Pour lui, les officiels savent très bien dire quand la zone cible attaquée n'est pas la bonne, mais donnent très peu de solutions pour savoir où plaquer dans certaines situations : « Si quelqu'un fait un pick and go et qu'il est emmené par quelqu'un derrière lui et qu'il est vraiment bas et penché, où est la zone cible ? On peut dire que ce n'est pas la zone cible, mais j'aimerais demander à certains arbitres : "S'il vous plaît, dites-moi où se trouve la zone cible" ».



À son goût, le plaqueur se retrouve trop souvent sans solution et n’a d’autre choix que de se faire sanctionner : « Vous êtes très bons pour nous dire où elle ne l'est pas, mais où est-elle ? S'il vous plaît, dites-moi... Si vous attrapez les jambes, cela peut être un plaquage sans les bras. Si vous visez la mi-hauteur normale, vous risquez de toucher sa tête lorsqu'il est penché en avant. Alors où est la zone cible ? » Une meilleure communication des arbitres et une clarification des règles pourrait donc éviter bon nombre de cartons rouge d’après Edwards. Cela éviterait de gâcher bon nombre de rencontres, car maintenant, gagner avec un joueur en moins lors d'une rencontre internationale, c’est devenu quasiment mission impossible.