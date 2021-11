VIDÉO. Lavanini disjoncte une nouvelle fois et l'Irlande corrige l'Argentine (53-7)

L'Irlande a étrillé l'Argentine ce dimanche à Dublin (53-7). Une rencontre qui a vu un nouveau coup de sang du deuxième ligne argentin Tomas Lavanini, expulsé à l'heure de jeu.

Une semaine après sa victoire contre les All Blacks, l'Irlande recevait ce dimanche l'Argentine à Dublin. Et si les partenaires de Conor Murray ont rapidement encaissé un essai par l'intermédiaire de Mateo Carrerras, ils ont rectifié le tir pour signer une victoire probante. À vrai dire, il n'y a pas eu match, et les rares fois où les Pumas auraient pu recoller, Emiliano Boffelli a fait preuve d'une terrible maladresse face aux perches. Si bien qu'à la mi-temps, le score est déjà de 24 à 7 en faveur du XV du Trèfle avec des réalisations de Van der Flier, Porter et Doris. Avant que le second acte ne soit un cavalier seul des hommes d'Andy Farrell. Van der Flier une deuxième fois, Sheehan, Healy et Beirne viendront sceller le succès irlandais avec 7 essais à la clé.

Bien que supérieure à son adversaire du jour, l'Irlande a pu se détacher en seconde mi-temps notamment grâce au carton rouge adressé au seconde ligne argentin Tomas Lavanini peu avant l'heure de jeu. Le joueur de Clermont, très rugueux, souvent à la limite de la règle est un coutumier du fait. Sur cette action, il est venu charger, épaule en avant, le pilier Cian Healy dans un ruck. L'épaule entrant directement en contact avec la mâchoire du joueur irlandais, la décision ne pouvait être autre. L'Irlande conclut donc cette tournée automnale de la plus belle des manières (3 victoires sur 3) tandis que l'Argentine enregistre une nouvelle défaite.