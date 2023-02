6 NATIONS. Irlande/France. Dumortier vs Hansen : destins opposés, duel passionnant en vue ?

Parmi les innombrables duels que nous réserve Irlande-France, un face à face à l'aile pourrait être explosif. Hansen, révélation l'an passé, sera opposé à Dumortier, qui a fait ses débuts face à l'Italie.

Deux destins radicalement opposés

Si les deux joueurs vont bel et bien s'affronter ce week-end à Dublin, rien ne les prédestinés pourtant à se faire face. D'un côté, Mack Hansen a une trajectoire bien particulière ! En effet, ce dernier est né à Canberra, en Australie, et n'a pas suivi le cursus "habituel" pour faire carrière dans le rugby. Hansen a tout d'abord consacré son temps à ses études, pour devenir électricien, afin d'avoir un bagage technique pour entrée dans la vie active. Cependant, l'ailier du Connacht n'a pas trouvé énormément de réussite dans ce domaine-là, ce qui le poussa définitivement à se lancer à temps plein dans le rugby. Ses débuts en Super Rugby seront mitigés, et durant la première saison de sa carrière, l'ailier australien ne jouera que quelques minutes. Il participa tout de même au championnat du monde U20 en 2019 avec les Wallabies, remporté par la génération dorée de Ntamack, Woki, Carbonnel, et Dumortier ! La saison suivante, Hansen a joué 15 rencontres, et a connu sa première saison pleine. Pour envisager un nouveau tournant dans sa carrière, les rencontres de la vie le feront quitter sa terre natale et rejoindre le Connacht en 2021, où ses performances lui ont ouvert les portes du XV du Trèfle. Homme du match pour sa première sélection l'an passé durant le premier match du 6 Nation, l'ailier de 23 ans n'a plus jamais quitté le numéro 14, doublant même Stockdale dans la hiérarchie. Pour Dumortier, rien de tout ceci ne s'est produit, et les choses se sont déroulées étape par étape, sans fausse note ! Né à Lyon, le joueur de 22 ans a été formé à Saint-Savin, puis dans les équipes jeunes de Bourgoin-Jallieu, avant d'être repéré par le LOU, qu'il rejoindra en Crabos en 2017. Très vite, le talent de Dumortier lui a permis d'être sélectionné pour la Coupe du monde U20 en 2019, avec deux ans d'avance, à seulement 18 ans. Lors de cette compétition, l'ailier du LOU a joué 3 matchs et a été sacré champion du monde, en battant en finale l'Australie de Mack Hansen ! Pour la suite, vous la connaissez, après quelques apparitions les deux dernières saisons, Dumortier s'est imposé à l'aile de son équipe cette année, pour devenir l'actuel meilleur marqueur du Top 14. Face à l'Irlande ce week-end, le Lyonnais fêtera sa deuxième sélection, et le plus gros match de sa carrière.

De redoutables finisseurs !

Ce n'est pas sans raison que ces deux joueurs sont alignés parmi les titulaires des deux premières nations mondiales ! De plus, les qualités d'Hansen ne sont pas si loin de celle de Dumortier, qui base son jeu sur sa vitesse, et sa capacité à être toujours bien positionné en fonction de la défense. Cette saison, l'ailier du LOU a inscrit 12 essais en 16 matchs, dont 8 réalisations en Top 14 ! Il est l'actuel meilleur marqueur du championnat, devant Gailleton et Raka. Pour Hansen, il a été décisif à 2 reprises cette saison avec l'Irlande, mais n'a pas encore frappé dans le Tournoi des 6 Nations. L'année dernière, ce dernier avait planté un essai au 15 de France, après un coup d'envoi et une mésentente entre Penaud et Jaminet au point de chute du ballon. Ce week-end, les Français sont prévenus, et Dumortier devra surveiller Hansen comme le lait sur le feu. De plus, cette année, et plus que les autres, l'Irlande joue de mieux en mieux, et ne base plus son jeu exclusivement sur sa conquête. Dans un système alors plus libre, les appels d'Hansen dans la ligne pourraient causer du danger ! Espérons que nos Français arriveront à museler l'Australien, tout comme la totalité du XV du Trèfle !

