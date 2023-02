RUGBY. 6 NATIONS. L'Irlande avec Sexton, mais sans son talonneur pour affronter la France

Ce samedi, le XV de France affrontera l'Irlande à Dublin pour la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations. Découvrez la composition du XV du Trèfle.

6 NATIONS. Jonathan Sexton de nouveau absent face au 15 de France ?Samedi, pour la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations, Irlandais et Français croiseront le fer dans une rencontre au sommet. Un match que beaucoup d'amoureux du rugby attendent avec impatience. Numéro 1 au classement mondial, le XV du Trèfle a impressionné lors de la première journée, face au Pays de Galles. De ce fait, Andy Farrell a décidé de faire de nouveau confiance à ses joueurs, en alignant le même 15 de départ, ou presque. En effet, le talonneur Dan Sheehan est forfait de dernière minute. À sa place, Herring sera titulaire, là où Kelleher intègre le banc. Longtemps incertain, le capitaine et maître à jouer de l'équipe Jonathan Sexton sera finalement bien là. Celui-ci sera accompagné par Connor Murray, lui aussi incertain pendant un temps mais finalement présent. Pour le reste, c'est du classique pour les Irlandais : Porter, O'Mahony, Beirne, Van Der Flier, Doris, Lowe, Ringrose... Tous débuteront samedi face aux Bleus. Sur le banc, on retrouve également quelques cadres, avec notamment Henderson, Conan ou encore Bundee Aki.

Irlande 1 Porter 2 Herring 3 Bealham 4 Beirne 5 Ryan 6 O'Mahony 8 Doris 7 Van Der Flier 9 Murray 10 Sexton (cap) 11 Lowe 12 Mccloskey 13 Ringrose 14 Hansen 15 Keenan 16 Kelleher 17 Kilcoyne 18 O'Toole 19 Henderson



20 Conan 21 Casey 22 Byrne 23 Aki