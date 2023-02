6 NATIONS. Jonathan Sexton de nouveau absent face au 15 de France ?

Sorti à l'heure de jeu face au Pays de Galles, le maître à jouer de l'Irlande Jonathan Sexton reste incertain pour affronter la France, et ce même si son sélectionneur s'est vu rassurant.

RUGBY. Opéré du visage, inquiétude autour de la participation de Sexton au Tournoi des 6 NationsDécidément, les semaines se suivent et se ressemblent pour l'ouvreur du XV du Trèfle. Tout juste de retour après plus d'un mois d'absence (fracture de la pommette), Jonathan Sexton est encore une fois sorti sur blessure ce week-end, lors de la rencontre face au Pays de Galles. Touché cette fois-ci à la cuisse (contusion selon les premières informations) suite à un choc avec Liam Williams, le joueur de 37 ans inquiète, à seulement quelques jours d'affronter la France à Dublin. Car oui, ce n'est plus un secret pour personne, Sexton est de plus en plus souvent blessé, ce qui joue indéniablement sur sa forme physique. Néanmoins, son sélectionneur Andy Farrell s'est montré rassurant quant à l'état de son maître à jouer : ''Il devrait aller bien''. Alors, coup de bluff ou véritable info ? Il est encore trop tôt pour en être sûr. Toujours est-il qu'un forfait de Sexton face aux Bleus impacterait fortement l'Irlande, qui se repose énormément sur le pied de son ouvreur, mais également sur sa capacité à distribuer à la perfection. En cas d'absence, Ross Byrne (joueur du Leinster) devrait débuter avec le 10 dans le dos. À noter également que le demi de mêlée Gibson-Park, ainsi que le pilier Healy sont également incertains face aux Tricolores.

