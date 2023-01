RUGBY. Opéré du visage, inquiétude autour de la participation de Sexton au Tournoi des 6 Nations

Touché au visage face en URC, Jonathan Sexton souffre d'une fracture de la pommette. Il pourrait manquer le début du Tournoi des 6 Nations.

Le verdict est donc tombé. Johnny Sexton s'est fait sacrément amocher face au Connacht, le week-end dernier, en URC. Victime d'un choc tête contre tête en tentant de plaquer (trop haut) le 3ème ligne adverse Jarrad Butler, Sexton doit déplorer une fracture de la pommette, a expliqué son manager au Leinster Leo Cullen ce mardi. Bien sûr, la durée de son indisponibilité n'a en revanche pas été communiquée, mais sachez que ce type de blessure nécessite généralement peu ou prou 6 semaines d'arrêt.

RUGBY. 6 NATIONS. Quel bilan pour l'Irlande sans son maître à jouer Jonathan Sexton ?

Vous l'aurez donc compris, le maître à jouer irlandais pourrait donc être forfait pour le début du Tournoi des 6 Nations, qui débute dans tout juste plus d'un mois. Et pour la 3ème année consécutive, il pourrait donc louper le match face au XV de France, qui aura lieu le 11 février prochain. Ce qui serait un énorme coup dur pour l'Irlande, dans son duel avec la seule équipe à l'avoir battue depuis près de 2 ans. Pour éventuellement le remplacer, Ross Byrne, son suppléant au Leinster, et Joey Carbery, le Munsterman, se tiennent prêts.