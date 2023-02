6 NATIONS. Duel de génération entre la jeune garde toulousaine et les vieux briscards irlandais !

Ce week-end, les hommes de Galthié vont faire face à une équipe d'Irlande très expérimentée ! La jeunesse française sera une fois de plus à l'honneur.

L'expérience face à la fougue !

À seulement une journée d'affronter les Irlandais à Dublin, le 15 de France sait d'ores et déjà que la réussite de sa charnière sera une des clefs pour remporter ce match. Cependant, les hommes de Galthié savent aussi l'importance de museler celle du XV du Trèfle, qui est la véritable plaque tournante du jeu irlandais. De plus, tout semble opposer la paire Murray-Sexton et celle composée de Dupont et Ntamack, qui ne sont pas aux mêmes stades de leur carrière. En quelques chiffres, le duo irlandais a une moyenne d'âge de 35 ans, contre seulement 24 ans pour la paire française ! Plus d'une décennie sépare ces deux charnières, qui ont pourtant la même soif de victoire. À Dublin, ce choc des générations aura plusieurs enjeux, comme conserver la première place mondiale pour l'Irlande ou bien rester invaincu une fois de plus pour la France. Toutefois, l'objectif premier sera celui de réaliser le Grand Chelem, ce qui enverrait un signe fort à toutes les nations mondiales qui prétendent gagner la Coupe du monde.

6 NATIONS. Pourquoi Dupont et Ntamack sont en train de marquer l'histoire du 15 de France ?

Un rythme de match bien différent !

Mais comment se fait-il que Murray et Sexton soient toujours aussi bons au fil des années ? La réponse réside tout d'abord par les entrainements intensifs, mais surtout dans la qualité de la récupération, et un agenda bien modulé pour être performant lors des grosses échéances. En effet, Murray et Sexton sont loin de la trentaine de titularisations par saison que Dupont et Ntamack peuvent connaître. Pour les Irlandais, le calendrier est beaucoup plus light, avec seulement 18 feuilles de match et 16 titularisations pour Sexton, qui fêtera son 8ᵉ matchs de la saison face à la France ce samedi. Pour Murray, la saison dernière s'est illustrée par 12 titularisations, pour presque le double de rencontres. En manque de rythme ou juste bien préparé pour le match ? La réponse sera donnée à la fin de la rencontre.

Avantage aux Bleus pour ce duel ?

Bien que la paire Murray-Sexton règne sur le rugby européen depuis bientôt plus de 10 ans, les deux champions irlandais ne sont plus au sommet de leur art. Pour Conor Murray, l'absence de Gibson-Park lui laisse une place de titulaire dans le XV du Trèfle, mais ses performances ne sont plus les mêmes que les saisons passées, et en club, il n'est plus un titulaire indiscutable. En effet, Craig Casey, qui sera remplaçant au coup d'envoi face à la France, gagne de plus en plus de terrain sur Murray. Pour Sexton, ce n'est pas la même musique, car le numéro 10 du Leinster est encore très influent sur le jeu du Leinster et de l'Irlande. Seulement voilà, le poids des années pèse de plus en plus pour l'ouvreur, et les blessures n'épargnent pas l'ancien joueur du Racing 92. Face au Pays de galles, Sexton est sorti suite à une béquille, remplacé par Ross Byrne. Incertain pour jouer face aux Bleus, l'ouvreur sera tout de même titulaire. A contrario, Dupont est dans la forme de sa vie. À 26 ans, le joueur du Stade Toulousain est encore en pleine ascension, et ne compte pas ses heures passées sur le terrain. Pour Ntamack, c'est à peu près la même chose, et même si l'ouvreur de Toulouse a eu quelques soucis physiques en cours de saison, il s'est montré plus que rassurant à Rome face à l'Italie. Néanmoins, méfions-nous tout de même de l'expérience de cette paire mythique, qui a déjà fait trembler le 15 de France.

6 NATIONS. Ramos vs Keenan : les rois de la relance vont-ils électriser Irlande/France ?