6 NATIONS. Pourquoi Dupont et Ntamack sont en train de marquer l'histoire du 15 de France ?

Alors que la France a signé un 14 ème succès de rang face à l'Italie, le duo Dupont-Ntamack est rentré définitivement dans les livres d'histoire, et ce n'est que le début...

Devant Parra et Trinh Duc

À seulement 26 ans pour Dupont, et 23 ans pour Ntamack, le duo du Stade Toulousain compte déjà plus d'associations en équipe de France que Parra et Trinh Duc ! L'ancienne charnière du 15 de France comptabilisait 21 matchs ensemble, tandis que la paire toulousaine a porté son total à 22 face à l'Italie. De plus, si les deux joueurs sont autant titularisés ensemble en si peu de temps, c'est parce que les résultats sont au niveau des attentes espérées, et bien plus. En effet, depuis leur premier match ensemble sous le maillot des Bleus, en février 2019, les deux hommes n'ont perdu seulement que 4 matchs. Pour faire simple, Dupont et Ntamack sont à plus de 80 % de victoires en équipe de France, en 3 ans ! Désormais, ces derniers sont à la fois l'avenir du 15 de France, mais aussi les piliers d'aujourd'hui, sur lesquels la France devra s'appuyer pour aller gagner en Irlande ce week-end.

Une réussite à tout étage

Leur complémentarité fait également des miracles en club, car les deux hommes ont tout gagné, ou presque, ces dernières saisons. À leur actif, un palmarès des plus grands, comme si les deux joueurs n'en étaient pas aux débuts de leur carrière. Avec Toulouse, Dupont et Ntamack ont remporté ensemble 2 Boucliers de Brennus, un titre de champion d'Europe ainsi que le Grand Chelem l'année dernière ! Il faut dire que, les deux garçons jouent toute l'année ensemble, et partagent le vestiaire en club et en sélection. Avec autant d'automatismes, l'association ne peut qu'être bénéfique pour le 15 de France, et ça, Fabien Galthié et son staff l'ont compris. Bien que le talent de Matthieu Jalibert soit de plus en plus frappant, la complémentarité des Toulousains fait que Ntamack a un temps d'avance sur le joueur de l'UBB.

Un rythme pour un seul objectif

Avec une trentaine de matchs par an, la paire Dupont-Ntamack impressionne pour sa constance et son efficacité. L'année dernière, le capitaine des Bleus a joué 30 matchs, dont 27 titularisations, contre 30 en 32 matchs joués pour Romain Ntamack. Cette saison, les deux hommes sont repartis sur le même rythme effréné, avec des enjeux importants en sélection et en club, ce qui ne laisse pas vraiment de répit à ces deux champions. De plus, avec la Coupe du monde en vue, ces derniers ne sont pas prêts à ralentir à la cadence, au risque de tirer un peu trop sur la corde... Quoi qu'il en soit, samedi à Dublin, les Toulousains fêteront leurs 23 associations, et un 15 ème succès de suite en Bleu, nous l'espérons !

