6 NATIONS. Ramos vs Keenan : les rois de la relance vont-ils électriser Irlande/France ?

Lors de la rencontre entre l'Irlande et la France, nous aurons le droit à de nombreux duels alléchants. Et parmi eux, celui entre Hugo Keenan et Thomas Ramos.

Forcément, qui dit rencontre au sommet, dit de nombreux duels tous plus alléchants les uns que les autres. Et si pendant Irlande-France, les charnières, mais aussi les deux troisièmes lignes se livreront un combat acharné, n'oublions pas le duel à distance entre deux des meilleurs arrières du monde à l'heure actuelle : Hugo Keenan et Thomas Ramos. Titulaires en puissance avec leur club respectif (Leinster et Toulouse), les deux hommes auront un rôle primordial ce samedi. Et pour cause, Keenan et Ramos sont deux relanceurs hors pair, capables de déséquilibrer totalement une défense en une seule prise d'initiative. Aussi talentueux qu'insouciants, Ramos et Keenan n'ont aucune appréhension à remonter le ballon, et ce peu importe l'endroit du terrain. Ce pourrait donc être eux qui mettront le feu à cette rencontre, ou du moins qui allumeront les premières mèches. C'est d'ailleurs peut-être pour cette raison que le sélectionneur du 15 de France Fabien Galthié a décidé de reconduire l'ancien joueur de Colomiers, au lieu de son compère de club Melvyn Jaminet, plus sûr au pied mais moins fantasque que Ramos.

Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de surprendre son adversaire, surtout lors des rencontres internationales. En effet, chaque équipe est scrupuleusement analysée à la vidéo avant chaque rencontre, afin de pouvoir mieux la contrer. Et pourtant, l'effet de surprise pourrait bien être ce qui fera pencher la balance d'un côté ou de l'autre ce samedi. Car si l'on sait que lors de ce Tournoi, les Bleus veulent davantage avoir la possession du ballon, ce ne fut pas le cas face à l'Italie (les Tricolores étant trop indisciplinés). Face à l'Irlande, on imagine donc qu'Antoine Dupont et les siens voudront rectifier le tir, en gardant davantage la balle. La présence d'un Thomas Ramos pour relancer est donc logique. Quant à l'Irlande, nous avons pu observer face au Pays de Galles une stratégie qui n'est pas nouvelle : ne pas (trop) jouer près de sa ligne. Mais voilà, face à des Bleus qui s'attendent à ce même plan de jeu, il se pourrait donc que l'Irlande décide de bien plus relancer, par l'intermédiaire d'Hugo Keenan, spécialiste dans ce domaine. Vous l'aurez compris, ce samedi, chaque équipe devra assurer ses montées défensives sur les jeux au pied, afin de ne pas se faire punir. De même pour la gestion du pied, qui ne devra pas être abusive.

