6 NATIONS. Damian Penaud vs James Lowe : rendez-vous en aile (presque) inconnue

Damian Penaud et James Lowe ne vont s'affronter samedi que pour la 2ème fois de leur carrière. Étonnant, pour des garçons qui auraient pu se croiser plus souvent.

Étonnamment, Damian Penaud et James Lowe ne se sont affrontés qu'une seule fois. C'était en 2018, lorsque le Tricolore avait été faire une pige de 3 mois en Nouvelle-Zélande, dans le championnat des provinces. Vous n'en n'avez pas le souvenir ? C'est bien normal, on plaisante ! Ceci n'est jamais arrivé et pour ainsi dire, la seule fois qu'ils ont été opposés dans un couloir, c'était en février 2021 à Dublin, la dernière fois que l'Irlande a perdu chez elle. Beaucoup plus évocateur, hein ? Mais très peu, finalement, pour ces garçons qui chevauchent la scène européenne depuis plus de 5 ans maintenant, comptent une bonne poignée de sélections chacun... Oui, mais voilà, Clermont et le Leinster ne se sont plus affrontés depuis 2017 - une époque où Penaud n'était pas encore un titulaire à part entière à Clermont et où Lowe évoluait encore aux Chiefs de Waikato - tandis que le natif de Nelson a manqué 2 des 3 derniers matchs de l'Irlande face aux Bleus.

RUGBY. 6 Nations. La composition du 15 de France face à l'Irlande avec Dumortier, Cros et OllivonÀ chaque fois sur blessure. Fin 2020, d'abord, alors qu'il venait de faire ses débuts internationaux, puis l'an dernier, ensuite, où l'absence du NZ d'origine avait d'ailleurs permis l'avènement de l'Australien de naissance Mack Hansen. Résultat, les deux garçons ont beau être des références à leur poste et disputer deux compétitions communes par an, ils ne se connaissent que peu. Tout en sachant que lors de leur seul affrontement, voilà deux ans, c'est Penaud qui en était sorti vainqueur en étant notamment incisif sur l'action qui avait abouti au seul essai français. À une époque où le cubique ailier irlandais (1m88 pour 103kg) connaissait des premiers pas internationaux difficiles...

RUGBY. 6 NATIONS. L'Irlande avec Sexton, mais sans deux cadres pour affronter la FranceDepuis, la machine à scorer du Leinster (50 essais en 68 matchs) a trouvé son rythme de croisière. Auteur de 7 essais en 16 capes, il a encore planté le week-end passé face aux Gallois, à l'issue d'une interception à 70 mètres de la ligne adverse. Comme toujours, sa puissance en 1 contre 1 a fait des ravages et c'est là où Damian Penaud devra être vigilant et le serrer de près, sur les offensives des Verts. Qui aiment tant aller chercher son couloir via des sautées, lorsque les défenses sont assez resserrées... Gare également à la longueur de son pied gauche, qui pourrait vous surprendre si vous n'y êtes pas habitués, même si le staff tricolore et les Toulousains connaissent cette donnée par coeur. En revanche, comme beaucoup d'ailiers lourds et si portés sur l'attaque, les duels défensifs n'ont rien d'une partie de plaisir pour Lowe. Qui, samedi, sera opposé à l'un des garçons les plus difficiles à contenir de la scène mondiale. Voilà peut-être l'une des seules failles de cette équipe d'Irlande...

