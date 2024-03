6 NATIONS.Le clash des stratèges: Ramos vs Smith, Un duel qui promet des étincelles pour le Crunch

Ce week-end, l'équipe de France sera opposée à son rival d'antan, le XV de la Rose. Pour ce Crunch à domicile, les promesses de jeu sont belles, et les tensions devraient aussi s'inviter à la fête...

Des retrouvailles explosives

Entre Marcus Smith et Thomas Ramos, ce n'est pas le grand amour ! Pourtant, les deux hommes possèdent des caractéristiques communes, à commencer par leur polyvalence ! Si nous avions connu Ramos comme arrière, il a bien une formation de numéro 10, et officie régulièrement à ce poste, jusqu'en équipe de France ! VIDEO. Les leaders du XV de France ont crevé l'abcès : ''On est tous responsables de la carrière du mec d'à côté''Pour Smith, vous l'avez souvent aperçu en qualité d'ouvreur, qui est son vrai poste, mais ce dernier joue aussi à l'arrière. Lors du dernier mondial en France, ses trois seules titularisations de la compétition ont été avec le 15 dans le dos.

Toutefois, c'est bien à l'ouverture que les deux hommes se sont retrouvés au mois de décembre dernier, pour le compte de la deuxième journée de Champions Cup. Le Stade Toulousain se déplaçait chez les Harlequins, et durant la rencontre, Ramos et Smith ont joué au chat et à la souris.

Plus clairement, ces derniers se sont bien chamaillés durant la partie ! Thomas Ramos n'y est pas allé de main morte pour déblayer le prodige anglais, tentant même de lui faire goûter la pelouse du Twickenham Stoop Stadium ! Pour cause, il s'avère que Smith s'était joué par deux fois du Toulousain, notamment dans son propre en-but. Il avait également tenté "d'assoir" Ramos, qui avait ainsi manqué le plaquage.

De simples accrochages, certes, mais qui avait valu une belle polémique, surtout pour l'ouvreur du XV de France. Ce dernier avait échappé de justesse à une citation de la part de la commission disciplinaire de la Champions Cup. En revanche, il n'a pas échappé au chambrage des Harlequins, qui, sur leur plateforme TikTok, avait publié une vidéo de Ramos manquant les deux plaquages du Smith, avec comme définition "Nous avons trouvé pourquoi Ramos s'en prenait à Smith". Bon enfant après tout.

Deux facteurs X

Au-delà de leurs antécédents, ces deux joueurs sont de véritables créateurs, et ils devraient être tous les deux titulaires au coup d'envoi ce samedi soir à Lyon. À 25 ans, Marcus Smith compte 33 sélections avec l'Angleterre, et n'a encore jamais gagné contre l'équipe de France. Ce dernier a joué deux matchs face aux Bleus, a été deux fois titulaire, mais sans succès.

À l'inverse, Thomas Ramos (28 ans) possède un bilan positif face au XV de la Rose, avec deux victoires pour une seule défaite. Lors de sa seule titularisation, la saison dernière, il avait inscrit 23 points lors du large succès des siens, 10-53, à Twickenham.

Ce week-end, le match entre les Bleus et les Anglais pourrait vite devenir un match sans réels enjeux sportif en cas de victoire de l'Irlande plus tôt dans la journée. Si c'est bien le cas, les deux nations devraient envoyer du jeu, ce qui est la philosophie de Ramos et de Smith. Les deux ouvreurs seront accompagnés de numéro 9 de talent, en la personne de Nolann Le Garrec et d'Alex Mitchell.

En plus de cela, ces derniers compteront aussi sur des avants joueurs, à l'image de la complicité et des automatismes entre Méafou, Flament, Roumat et Ramos. Évidemment, Ben Earl pourrait mettre dans l'avancée Smith, qui raffole des situations offensives.

En clair, ce Crunch devrait être débridé, avec deux magiciens à la baguette qui rythmeront la partie au gré de leurs accélérations et grâce à leur vision de jeu.

