Le XV de France prêt à enflammer le Crunch: La composition pour affronter l'Angleterre dans le dernier acte du 6 Nations !

Fabien Galthié a dévoilé la composition du XV de France pour le dernier match du 6 nations face à l'Angleterre samedi. On ne change pas une équipe qui gagne.

Fabien Galthié a dévoilé la composition du XV de France pour le dernier match du 6 nations face à l'Angleterre samedi à 21h à Lyon. Après la victoire à Cardiff, les Bleus veulent terminer en beauté devant leur public. VIDEO. Les leaders du XV de France ont crevé l'abcès : ''On est tous responsables de la carrière du mec d'à côté''Face aux Gallois, les Tricolores ont semblé retrouver leur jeu. Le staff a donc décidé de reconduire les vainqueurs. Ainsi, les deuxième-ligne Posolo Tuilagi et Cameron Woki ont été renvoyés en club ce mercredi soir.

Ainsi que les centres Antoine Frisch et Émilien Gailleton, l'ouvreur Antoine Hastoy et le pilier Dany Priso. L'encadrement fait confiance à Le Garrec et Ramos pour mener une fois de plus l'attaque française.

On y retrouve une fois de plus Nicolas Depoortère. Le Bordelais a montré beaucoup d'envie la semaine dernière, mais a parfois semblé perdu sur le pré. Il jouait son premier match international et devrait à n'en pas douter être plus à son aise au Groupama Stadium.

Quant à Léo Barré, il devrait avoir encore plus de pain sur la place face à des Anglais qui pourraient arroser le triangle arrière de l'équipe de France. Le Parisien a montré à Cardiff qu'il avait des fourmis dans les jambes. Il ne devrait pas se priver pour relancer.

Le banc des finisseurs intact

On retrouve Georges-Henri Colombe chez les finisseurs avec Peato Mauvaka et Sébastien Taofifenua. Le Rochelais a fait une très bonne entrée en jeu face aux Gallois. Et on en attend pas moins à Lyon.

Auteur d'un essai important, Romain Taofifenua aura aussi un grand rôle à jouer à l'instar d'Alexandre Roumat et Paul Boudehent. Chez les 3/4, les Bordelais Maxime Lucu et Yoram Moefana sont également attendus en deuxième période pour amener du sang neuf.

