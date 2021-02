6 Nations 2021 : les 5 joueurs à suivre dans ce Tournoi !

Vous connaissez la chanson : tous les ans, on vous présente les joueurs à suivre durant le Tournoi. C’est parti pour 2021 !

Qui succédera à l’Angleterre au palmarès du Tournoi des 6 Nations ? L’édition 2021 pourra-t-elle aller à son terme ? La bulle sanitaire sera-t-elle aussi efficace que la défense de Jonathan Joseph face à Semi Radradra ? Tant de questions sans réponses.

En attendant d’en savoir plus, on vous propose un Top 5 des joueurs à suivre, pour faire l’expert à la machine à café (ou lors des réunions Zoom, du coup).

Oui, on commence avec un Français, et alors ? C’est qu’on est plus qu’enthousiaste sur le devenir de Gabin Villière chez les Bleus. Jamais passé par un centre de formation, le Normand s’est construit dans l’ombre de la Fédérale 1, à Rouen. L’ombre a laissé place à la lumière, et vous connaissez la suite : France 7, Toulon et des débuts internationaux cet automne. En quelques semaines, il a su dépasser Rattez ou Retière dans la hiérarchie. La preuve ? C’est bien Villière qui a été appelé dans le groupe de 31.

Avec trois concurrents (Thomas et Penaud sont les autres ailiers du groupe) pour deux places de titulaires, Villière aura sa chance. Et s’il la saisit, ça va faire mal.

Encore un “fils de” ? Encore un “fils de” ! Cette fois, c’est l’Ecosse qui régale, quelques années après les débuts d’Adam Hastings. Cameron Redpath n’est autre que le fils de Brian Redpath, l’ancien demi de mêlée du XV de Chardon aux 60 sélections. Sauf que le fiston joue au centre voire à l’ouverture, et qu’il est déjà un titulaire affirmé du côté de Bath, à seulement 21 ans. Né à Narbonne (où jouait son papa), Redpath était éligible avec les Bleus, mais il a surtout fait batailler l’Ecosse… et l’Angleterre !

Formé à Sale, passé par les U20 anglais, il s’est entraîné à plusieurs reprises avec le XV de la Rose. Mais Eddie Jones ne lui a pas offert une cap, et la Fédération écossaise s’est jetée sur l’occasion. Les retrouvailles s’annoncent explosives !

Déjà bien en vue lors du dernier 6 Nations, Doris attaque 2021 pour confirmer son statut. S’il n’est jamais facile d’endosser le n°8 irlandais, le Leinsterman n’est pas là par hasard : l’an passé, il avait été l’un des joueurs les plus en vue, parmi les plus sollicités ballon en main.

Si vous doutez de lui, sachez que Brian O’Driscoll l’a adoubé, le comparant à Jamie Heaslip. Malheureusement, il est déjà forfait pour la rencontre face au Pays de Galles.

Vous pensez que les 3e lignes anglais poussent sur les arbres ? Vous avez raison. Si le trio Vunipola - Underhill - Curry s’est affirmé pendant le dernier Mondial, les Ben Earl, Alex Dombrandt, Sam Simmonds ou Zach Mercer seraient probablement titulaires ailleurs. Et que dire du petit dernier, Jack Willis ? Capé cet automne, le joueur des Wasps n’est pas retenu pour ce début de Tournoi, mais la presse outre-Manche s’accorde à dire qu’il le sera en cours de compétition…

Au cas où, on retient son coéquipier du côté de Coventry, Paolo Odogwu. L’ailier (qui a déjà joué centre en championnat) a été qualifié de Facteur X par Eddie Jones, qui devrait le faire débuter sur la scène internationale. Âgé de 23 ans, il est déjà la révélation de la Premiership.

Louis Rees-Zammitt

Probablement le joueur le plus connu de cette liste. Mais rappelons que le gamin a fêté ses 19 ans en début de semaine… Aligné pour la première fois cet automne face à la France, le Gallois a ensuite été titularisé contre la Géorgie. En pleine confiance, il avait ouvert son compteur d’essais ! Électrique, Rees-Zammitt est le genre de joueur capable de relancer un XV du Poireau moribond depuis le dernier Mondial.

Après 6 défaites, le Pays de Galles gagne enfin et sa pépite Rees-Zammit s'illustre [VIDEO]