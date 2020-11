Après 6 défaites, le Pays de Galles gagne enfin et sa pépite Rees-Zammit s'illustre [VIDEO]

Le Pays de Galles a domine la Géorgie dans le cadre de la Coupe d'automne des nations ce samedi. Rees-Zammit a marqué pour son premier match international.

C'est peut-être un détail pour vous, mais pour les Gallois ça veut dire beaucoup. Ce samedi, les hommes de Wayne Pivac ont mis fin à une série de six défaites en 2020 en battant la Géorgie. Ce match ne restera pas dans l'histoire, mais il était important pour le Pays de Galles de renouer avec la victoire, quelle que soit la manière. Ils n'avaient plus gagné depuis un succès 42 à 0 face l'Italie à Cardiff en février dernier dans le Tournoi. Le 6 nations a ensuite été un long de chemin de croix pour les Gallois, dominés à la maison par les Bleus mais aussi par l'Écosse fin octobre pour un succès historique. Ils ont ainsi terminé juste devant les Italiens au classement. À nouveau battus par l'Irlande la semaine dernière dans le cadre de l'Autumn Nations Cup, les joueurs du Pays de Galles n'avaient pas le droit à l'erreur face aux Géorgiens.



Pivac n'avait pas aligné ses cadres mais il y avait tout de même du beau monde face aux Lelos. Le sélectionneur gallois a notamment donné sa chance comme titulaire à l'ouvreur Callum Sheedy ainsi qu'à l'ailier Louis Rees-Zammit. Pour son premier match international, la pépite de Gloucester aux dix essais en Premiership, a marqué le premier essai du match à la 25e. Le vétéran Rhys Webb a terminé le boulot 50 minutes plus tard, Sheedy ajoutant trois coups de pied. Si la défaite est au rendez-vous pour les Géorgiens, sans aucun point marqué comme c'était le cas face à l'Angleterre, ils ont posé des problèmes à cette équipe remaniée. Laquelle devra faire beaucoup mieux face à l'Angleterre la semaine prochaine sous peine de connaître un 7e revers en 2020. Crédit vidéo : Home Of Rugby