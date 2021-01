VIDEO. Premiership. Semi Radradra (Bristol) prouve une fois de plus qu'il évolue dans une autre dimension

Le centre fidjien Semi Radradra a été un des grands artisans de la victoire de Bristol face à Bath ce vendredi soir en Premiership.

En voyant Semi Radradra déchirer la défense de Bath ce vendredi soir et se balader plein axe, on a eu l'impression de voir Usain Bolt sur la piste. L'un comme l'autre, si facile, tournant la tête à droite et à gauche pour voir si un adversaire avait pu suivre leur cadence infernale. Le Fidjien n'a pas le rayonnement international de la star jamaïcaine du sprint, mais à l'image de l'homme le plus rapide du monde, l'ancien bordelais semble évoluait dans une autre dimension. Ce vendredi soir, il l'a une nouvelle fois prouvé avec un sublime essai à la 42e où il n'a eu aucun mal à prendre le meilleur sur les avants de Bath, alors réduit à 14, avant de dérouler jusqu'à l'en-but. Score finale, 48 à 3 pour Bristol qui n'a laissé aucune chance à son adversaire.

Avant cela, il a été un poison sur les coups de pied de renvoi des visiteurs. Lesquels, et allez savoir pourquoi, ont envoyé le ballon sur l'ancien treiziste à six reprises. Stratégiquement, ce n'était pas une très bonne idée puisqu'il s'est à chaque fois sorti de la pression défensive et a mis ses coéquipiers dans l'avancée en passant les bras pour servir un coéquipier démarqué. On connaît ses qualités de receveur et de relanceur et visiblement Bath l'avait oublié. A moins que Bristol n'ait parfaitement préparé son coup. Il y a sans doute un peu des deux. On se souvient qu'il avait posé d'énormes problèmes à Toulon en finale de la Challenge Cup dans une position similaire.