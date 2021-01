6 Nations - Né en France et fils d'une légende écossaise, qui es-tu Cameron Redpath ?

Cameron Redpath vient d'être appelé par l'Ecosse pour le Tournoi. Lui qui évolue en Angleterre, dont le père est une légende locale, et qui est né en France !

6 Nations - Écosse : La liste de 35 avec Finn Russell et le fils d'une légendeNous vous en parlions ce mercredi sur notre site, la liste écossaise pour le Tournoi des 6 nations 2021 comporte quelques surprises. Huw Jones par exemple, fait partie du groupe alors qu'il n'entrait plus vraiment dans les plans de Greg Townsend depuis plus d'un an. Le centre pisté par Bayonne bénéficie en effet de son bon début de saison avec Glasgow (6 titularisations pour 3 essais) pour faire son retour avec le XV du chardon, de même que le troisième ligne de Newcastle Gary Graham, plus appelé depuis 2 ans. Une liste dans laquelle figurent également 4 petits nouveaux, pour la plupart inconnus au bataillon. Tous, sauf Cameron Redpath. Les fidèles du Premiership ou des championnats de jeunes connaissent en effet bien ce garçon à la vingtaine de matchs de championnat, qui avait notamment brillé lors du 6 nations U20 2018 face à la France.

Cette saison, le centre ou ouvreur semble d'ailleurs avoir franchi un palier avec Bath, comme en témoignent ses 6 titularisations (5 en championnat, 1 en coupe d'Europe) pour 2 essais inscrits. Dans le Somerset, le joueur de 21 ans joue d'ailleurs bien plus désormais que sa moyenne depuis ses débuts en Premiership, à seulement 18 ans. Aujourd'hui, son profil de 5/8ème semble énormément plaire du côté du Recreation Ground, de même que ses qualités d'appuis. Joueur élégant, disposant d'une belle technique individuelle, Redpath est également doté d'un gabarit intéressant (1m88 pour 95kg) qui n'est pas sans rappeler celui d'un certain Romain Ntamack lorsque celui-ci évolue en 12. Bref, le prototype moderne par excellence, quoi ! Ce n'est pas pour rien qu'Eddie Jones l'avait même convoqué avec l'équipe d'Angleterre pour la tournée estivale en Afrique du Sud en 2018 alors qu'il était à peine majeur. Série qu'il avait manqué à cause d'une blessure au genou contractée à l'entraînement.