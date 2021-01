6 Nations - Écosse : La liste de 35 avec Finn Russell et le fils d'une légende

L'Écosse a dévoilé sa liste de 35 joueurs pour le prochain Tournoi des 6 Nations 2021 avec un petit nouveau bien connu.

Le sélectionneur de l'Écosse Gregor Townsend a dévoilé ce mercredi sa liste de 35 joueurs pour le prochain Tournoi des 6 Nations 2021. Si les classiques sont là avec Stuart Hogg (capitaine), Huw Jones, les frères Gray ou Finn Russell, Towsend a décidé de prendre 4 nouveaux sous son aile.

Il s'agit d'Ewan Ashman (talonneur, sale), David Cherry (talonneur, Edimbourg, Alex Craig, deuxième ligne, Gloucester) et un petit dernier. Il s'agit de Cameron Redpath, centre à Bath. Ce nom ne vous dit rien, mais son père, Bryan Redpath, a longtemps porté le maillot écossais entre 1993 et 2003. Le demi de mêlée aujourd'hui âgé de 49 ans a également porté les couleurs du RC Narbonne de 1999 à 2000. D'ailleurs, son fils Cameron est né à Narbonne l'année de son arrivée. Nous vous parlions de lui en novembre 2019. Cameron a joué pour les équipes jeunes anglaises et son avenir était pourtant tracé. De plus, son amour pour le XV de la Rose n'était pas caché : Cameron affirmait vouloir jouer pour cette équipe. C'est une surprise de le voir dans cette liste écossaise.

Angleterre - Huit ''fils de'' qui pourraient montrer leur nez au Mondial 2023

La liste des 35 :

Trois-quarts