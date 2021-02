6 Nations 2021. Le jeu du XV de France ? ''Un rugby positif'', analyse Kurtley Beale

L'international australien Kurtley Beale a été impressionné par la qualité du jeu produit par le XV de France face à l'Italie dans le Tournoi des 6 Nations.

L'international australien Kurtley Beale porte un regard différent depuis qu'il évolue sous les couleurs du Racing 92. Il faut dire qu'il a maintenant l'occasion d'affronter les Tricolores tous les week-ends plutôt qu'une fois par an. Il estime via L'Équipe ce mardi que l'équipe de France joue avec intelligence : "Elle sait ce qu'elle veut faire et comment le faire." En chef de file, Antoine Dupont dont les qualités athlétiques en attaque comme en défense servent le collectif à merveille. Déjà un joueur de classe mondiale pour le Wallaby, Beale n'hésite pas à le placer sur le podium des meilleurs joueurs du monde. Rien que ça. Le Toulousain a une énorme influence sur le jeu tricolore.

Mais il n'est pas le seul à peser dans les bons résultats français depuis un an. "Le danger peut venir aussi de Virimi Vakatawa ou de Teddy Thomas". L'Australien n'en oublie pas pour autant les avants tricolores dont le travail permet aux 3/4 de briller : "Je ne vois pas souvent les avants français subir les collisions. On en parle moins mais le pack français est très sérieux, autour du capitaine (Charles Ollivon) et de Bernie (Le Roux)." Petit à petit, cette équipe de France commence à trouver son style de jeu. On l'a vu exceller en contre l'an passé et encore samedi contre l'Italie. Mais elle a aussi montré qu'elle savait lancer le jeu avec de beaux mouvements. Le tout sans forcément avoir la possession. Un rugby positif analyse l'Australien.

Ce n’est pas le jeu rapide du Japon à la dernière Coupe du monde, ce n’est pas non plus aussi puissant que l’Afrique du Sud. Même si la France va parfois assez loin dans la “non-possession”(on l’a vu en première période contre l’Italie), ça reste un rugby positif. Un rugby basé sur la lecture des situations, l’attaque des espaces, le déplacement du ballon. Il y a une charnière excitante, des avants dynamiques, une paire de centres forte. On sait qu’à tout moment une inspiration peut jaillir et ça peut aller très vite. Depuis un an, si on recherche les beaux essais marqués par cette équipe, on ne va pas s’ennuyer.