6 Nations 2021. Dupont et Thomas plébiscités dans une équipe type au fort accent écossais

Antoine Dupont et Teddy Thomas font partie des rares joueurs du XV de France à avoir été alignés dans l'équipe de la première journée du Tournoi des 6 Nations.

Planet Rugby :

Hogg (Écosse)

Thomas (France) - North (Pays de Galles) - Redpath (Écosse) - Van der Merwe (Écosse)

Jalibert (France) - Dupont (France)

Watson (Écosse) - Fagerson (Écosse) - Navidi (Pays de Galles)

Wyn Jones (Pays de Galles) - Beirne (Irlande)

Fagerson (Écosse) - Turner (Écosse) - Sutherland (Écosse)

Rugby World :

Hogg (Écosse)

Thomas (France) - North (Pays de Galles) - Redpath (Écosse) - Van der Merwe (Écosse)

Russell (Écosse) - Dupont (France)

Tipuric (Galles) - Fagerson (Écosse) - Navidi (Pays de Galles)

Gray (Écosse) - Beirne (Irlande)

Fagerson (Écosse) - Turner (Écosse) - Jones (Galles)

L'Equipe :

Hogg (Écosse)

Thomas (France) - Vincent (France) - Redpath (Écosse) - Van der Merwe (Écosse)

Russell (Écosse) - Dupont (France)

Tipuric (Galles) - Fagerson (Écosse) - Watson (Écosse)

Gray (Écosse) - Beirne (Irlande)

Fagerson (Écosse) - Turner (Écosse) - Jones (Galles)

Telegraph :

Hogg (Écosse)

Thomas (France) - North (Pays de Galles) - Redpath (Écosse) - Van der Merwe (Écosse)

Russell (Écosse) - Dupont (France)

Watson (Écosse) - Fagerson (Écosse) - Cretin (France)

Gray (Écosse) - Beirne (Irlande)

Francis (Pays de Galles) - Turner (Écosse) - Jones (Galles)

SkySports :

Hogg (Écosse)

Thomas (France) - Henshaw (Irlande) - Redpath (Écosse) - Van der Merwe (Écosse)

Russell (Écosse) - Dupont (France)

Watson (Écosse) - Fagerson (Écosse) - Tipuric (Galles)

Gray (Écosse) - Beirne (Irlande)

Francis (Pays de Galles) - Turner (Écosse) - Jones (Galles)

En dépit de sa très belle victoire en Italie, le XV de France a eu du mal à placer des représentants dans l'équipe type de la première journée du Tournoi. Il faut dire qu'en s'imposant en Angleterre, l'Écosse a ravi des milliers de supporters à travers le monde. On retrouve donc logiquement bon nombre d'Écossais, et ce dans toutes les lignes, à commencer par Hogg, Redpath, Fagerson, Gray et Turner. À noter que le très sérieux Planet Rugby a préféré le Tricolore Jalibert au Racingman Russell, expliquant que l'ouvreur avec son carton jaune et ses coups de pieds manqués aurait pu coûter la victoire à sa sélection. Selon eux, le Bordelais s'est assuré que le Toulousain Ntamack ne manque pas aux Bleus et pourrait bien se présenter comme l'option la plus "imaginatif" des deux.



S'il y a un joueur qui est indispensable au XV de France, c'est bien Antoine Dupont. "Le prince héritier du rugby français avec une autre démonstration royale a produit des passes décisives pour quatre essais et en a terminé un autre lui-même". Un choix facile pour Planet Rugby également même si l'Italien Varney a été en vue. Le Toulousain n'a pas de concurrence actuellement. "Dupont joue actuellement à un niveau inégalé", estime Skysports. Lui a plus de mal à s'imposer dans le coeur des supporters, mais samedi, Teddy Thomas a été excellent en attaque. "Si les rumeurs sur son départ du Racing 92 s'avèrent exactes, alors la plupart des clubs européens vont se l'arracher". S'il peut être une énigme par moment, c'est "sans doute l'une des meilleurs ailiers du monde quand il est en forme" affirme Planet Rugby. Mention spéciale pour Dylan Cretin qui est le seul avant tricolore à avoir été cité par les médias notamment pour son abatage en défense.