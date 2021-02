6 Nations 2021. Ces chiffres qui montrent que les Bleus ont été diablement efficaces

Le XV de France a marqué sept essais à l'Italie lors de la première journée du Tournoi. Pourtant, les Bleus n'ont pas monopolisé le ballon.

[STATISTIQUES] - Depuis quand la France n'avait pas inscrit 50 points dans un match ?Samedi, le XV de France a dominé l'Italie en ouverture du Tournoi des 6 Nations 2021. Un mach plein pour les Bleus avec pas moins de 7 essais inscrits pour total de 50 points. Une barre que les Tricolores n'ont pas atteint si souvent ces dernières années. Mais le plus impressionnant dans cette victoire ce n'est pas tant le résultat final. L'Italie n'est pas l'adversaire le plus coriace de la compétition et elle présentait une équipe inexpérimentée. Cependant, elle n'a pas démérité et aurait même pu inscrire plus qu'un essai. Ce qui a fait la différence, outre la défense, c'est l'efficacité et la maîtrise des tricolores. La marque des grandes équipes ?

43% Les hommes de Galthié n'ont eu que 43% de possession dans cette partie. Selon les statistiques officielles du 6 Nations, ils n'ont tenu le ballon que durant 15 minutes et 48 secondes contre 21 minutes pour les Transalpins (57 %). Dans ce laps de temps, ils ont passé la ligne de craie à 7 reprises. Soit 4,27 points par visite dans les 22 mètres italiens. Pourtant, ils ont évolué durant une grande partie du match dans leur camp avec seulement 47 % d'occupation (seulement 7m56 dans le camp adverse).

seulement 6 mauvaises passes) pour parvenir à ses fins. Soit quatre de moins que le demi de mêlée italien Autre stat qui montre à quel point les coéquipiers d' Antoine Dupont ont su quoi faire du ballon, celle des passes. Là où les Italiens ont multiplié les temps de jeu avec près de 200 passes sans trouver la faille dans le rideau défensif bleu, la France n'a eu besoin que de faire 104 passes () pour parvenir à ses fins. Soit quatre de moins que le demi de mêlée italien Stephen Varney à lui tout seul là où son homologue français n'a réalisé que 39 passes.

90% Arthur Vincent qui a été énorme en défense avec 15 plaquages ! Logiquement, en laissant la possession à l'adversaire, les Bleus ont réalisé plus que de plaquages (180 contre 115). Avec 19 ratés, ils approchent des 90 % de réussite. La deuxième ligne Le Roux/Willemse a été solide dans ce domaine avec 32 plaquages auxquels il faut ajouter les 33 de la 3e ligne. Mention spéciale au centre