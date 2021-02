[STATISTIQUES] - Depuis quand la France n'avait pas inscrit 50 points dans un match ?

Contre l'Italie, les Bleus ont passé la barre symbolique des 50 points marqués. Une performance loin d'être récurrente pour le XV de France.

6 Nations 2021. Les réactions du XV de France après la victoire en Italie [VIDEO]Posons les bases d'emblée. Oui, ce n'était que l'Italie, qui plus est sans public et privée de quelques uns de ses meilleurs éléments parmi lesquels figurent Jake Polledri, Braam Steyn ou Matteo Minozzi. Oui, cette même Italie n'a d'ailleurs plus gagné un match dans le Tournoi depuis 2015, ce qui doit nous permettre de nous réjouir de la victoire tricolore à Rome ce samedi, sans nous emballer non plus. Ce qu'ont parfaitement fait les partenaires de Charles Ollivon après la rencontre.

Mais tout de même, ce n'est pas tous les 4 matins que les Bleus inscrivent 50 points, à l'extérieur qui plus est ! Le sérieux des Français ainsi que leur réalisme via les 7 essais de Cretin, Dupont, Thomas et les autres ont, de fait, rapidement fait grimper le score, haut, très haut même, jusqu'à atteindre cette fameuse barre des 50 pions, donc. Mais depuis combien de temps l'équipe de France n'avait plus inscrit autant de points, au juste ? Des lustres ! Plus de 4 ans, pour être précis. Il faut en effet remonter à novembre 2016 et la réception des Samoa à Toulouse pour trouver trace d'une pareille démonstration offensive. Ce jour-là, les Bleus l'avaient en effet emporté 52 à 8 grâce notamment un triplé de Virimi Vakatawa, qui jouait encore à l'aile... A l'époque, Guy Novès était d'ailleurs à la tête de la sélection, Charles Ollivon faisait ses débuts sur le flanc de la troisième ligne et, Arthur Vincent ou Louis Carbonel par exemple, jouaient encore en Crabos ! Au milieu de ce rugby pro qui évolue à vitesse grand V, un autre temps, donc.

VIDEO. Magique Dupont, les cannes de Thomas, tous les essais d'Italie/France dans le 6 Nations 2021

Pire, en dehors de cette rencontre face aux Iliens, il faudrait remontrer jusqu'au Tournoi 2009 pour voir un score aussi ample en faveur des Français. C'était déjà en Italie, du temps où Sébastien Chabal terrassait encore les défenses, et le XV de France s'était imposé 8 à 50 à l'époque. Vieux, très vieux même. Au-delà de la stat, toutes ces archives pour dire que cette équipe de France a là confirmé le potentiel offensif quasiment infini qu'on lui soupçonnait. En ne citant que Dupont, Thomas, Fickou ou Jalibert par exemple, sans oublier que des garçons comme Virimi Vakatawa ou Damian Penaud n'étaient pas sur la pelouse au coup d'envoi, l'on peut se dire que les Nations mieux équipées que nos Bleus en attaque se comptent aujourd'hui sur deux doigts de la main, tout au plus. L'avenir proche nous dira si ça vous fait gagner à la fin, mais c'est en tous cas suffisant pour nous faire rêver !