VIDEO. Magique Dupont, les cannes de Thomas, tous les essais d'Italie/France dans le 6 Nations 2021

Le XV de France a parfaitement réussi son entrée dans le Tournoi en dominant l'Italie ce samedi à Rome avec des essais Cretin, Fickou ou encore Vincent.

Il ne leur a fallu que cinq minutes pour marquer le premier essai suite à une très belle course de Teddy Thomas qui a battu plusieurs défenseurs sur les appuis.

Le deuxième essai a mis plus de temps a arrivé puisque les Italiens ont bien tenu le ballon face à des Tricolores indisciplinés. C'est Fickou qui a doublé la mise à la 26e après que Dupont a joué au pied derrière la défense pour le centre parisien.

🏉 Antoine Dupont signe une magnifique inspiration au pied et envoie Gaël Fickou à l'essai. Derrière Matthieu Jalibert transforme sans problème. Les Bleus régalent dans ce début de match ! #ITAvsFRA #6Nations





Quelques instants plus tard, le demi de mêlée toulousain était encore décisif pour l'autre centre des Bleus Vincent. Sur un ballon cafouillé des Italiens, Dupont a tapé loin devant. A la réception, il a eu la justesse d'esprit de servir le joueur du MHR d'une sublime passe aveugle.

🏉 Antoine Dupont continue de faire les différences en attaque et offre sur un plateau le troisième essai à Arthur Vincent. Les Bleus prennent le large dans cette première période #ITAvsFRA #6Nations





Le bonus offensif a été décroché à la 49e lorsque Dulin a amorcé une superbe relance avec Villière à ses côtés. Le Rochelais a servi le Toulonnais lequel a joué au pied. Plus rapide que la défense, l'arrière a été le premier sur le cuir.

🏉 Comme en première période les Bleus insistent pour faire l'écart le plus rapidement possible. Dulin vient inscrire en coin l'essai du bonus offensif. Au pied Jalibert ne tremble pas #ITAvsFRA #6Nations





Le score fait, la victoire dans la poche, les Bleus ont joué avec plus de relâchement. Sur un nouveau mouvement au large, Thomas a fait la différence avant de servir Dupont à l'intérieur. On retrouvera encore les deux hommes quelques instants plus tard après une belle percée de Jalibert.