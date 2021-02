6 Nations 2021. Les réactions du XV de France après la victoire en Italie [VIDEO]

Après la large victoire en Italie ce samedi, les Tricolores ont exprimé leur satisfaction dans les vestiaires, malgré une joie mesurée

Pour la mille et unième fois depuis ce samedi après-midi, vous lirez donc ici que le XV de France a fait une entame de Tournoi des plus solides en Italie, empochant le bonus offensif grâce à 7 essais marqués et dévoilant le potentiel offensif qu'on lui imaginait, avec 50 points marqués. Aussi, et c'est important de le souligner, les Bleus ont réussi à éviter le piège que pouvait constituer ce déplacement à Rome, et fait fi du contexte pour installer leur jeu et démontrer que leur panoplie paraissait à ce-jour, des plus complètes. Plus rien n'est laissé au hasard, et c'est d'ailleurs ce que soulignait le capitaine Charles Ollivon, satisfaction en toile de fond, après la rencontre. "On a bien travaillé pendant dix jours à Nice, on a été cherché vraiment en profondeur tous les détails, il y a de la satisfaction. On avait été très sérieux dans la préparation, on l'a répété toute la semaine, on était prévenus, on a vraiment bien travaillé, et il le fallait pour battre ces Italiens. (...) On les connaît bien, on les a vus au dernier Tournoi, on a vu leurs qualités, et sur le début de match ils ont mis beaucoup d'intensité, c'était rude, bravo à eux, et bravo à tous les mecs du groupe France."

De son côté, avec toute la hauteur qui le caractérise, Fabien Galthié a tenu a relever d'autres aspects de cette victoire en apparence "facile". "C'est bien parce que c'est notre dixième match (depuis sa prise de fonctions). Là c'était à l'extérieur, donc c'était un match important, car ce sont toujours des matches particuliers. (...) C'est bien parce qu'on a pu faire rentrer assez tôt tous les joueurs parmi les finisseurs, pour prendre de l'expérience", note le technicien français pour l'Equipe. Au milieu des habituels vestiaires de l'AS Roma, les garçons ont donc été réunis en cercle par le staff, histoire de se féliciter de la plus large victoire française en terre transalpine depuis 2009, sans se gargariser non plus. Bien conscient que l'oppostion en Irlande la semaine prochaine sera d'un tout autre accabit. "Nous avons réussi notre premier rendez-vous. On l'avait bien préparé, on a de l'appétit et nous ne sommes pas rassasiés", assure Galthié. Avant que son capitaine, désireux d'aller se mesurer à l'atmosphère de l'Aviva Stadium, ne lui chippe le mot de la fin d'une tirade que n'aurait pas renié Michel Drucker : "Vivement dimanche !"