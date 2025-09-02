48 plaquages, 224 mètres, 8 franchissements : les stats les plus impressionnantes de la Coupe du monde

30
Après deux journées dans cette Coupe du monde féminine 2025, c'est la Canadienne Julia Schell qui domine les débats au nombre de points marqués (30). Elle est bien aidée par ses six essais inscrits aux dépens des Fidji lors du premier tour. Une performance d'autant plus rare qu'elle a marqué tous ses essais en 22 minutes ! VIDEO. 6 essais en 22 minutes : l’exploit hallucinant de Julia Schell (Canada) à la Coupe du mondeNotez que plusieurs Françaises ont inscrit deux essais. C'est le cas de Seraphine Okemba, Émilie Boulard ou encore Marine Ménager.
En ce qui concerne les courses, ce n'est pas une joueuse d'une nation favorite qui est pour l'heure au premier rang, mais une Américaine. Les USA, balayés par l'Angleterre d'entrée, ont fait très forte impression contre l'Australie lors de la deuxième journée. Les Américaines ont frôlé l'exploit et décroché un nul, 31 partout, aux allures de victoire.VIDEO. Scénario dingue : Les Américaines (TRÈS) proches d’un exploit monumental face à l'Australie à la Coupe du mondeEt ce n'est pas la star Ilona Maher qui a réalisé le plus de courses ballon en main dans cette compétition. Mais sa coéquipière et troisième ligne, Rachel Johnson, avec 37 courses. Gabrielle Vernier est 8e avec 25 courses.
La France est aussi en vue dans ce Mondial, notamment après son match plein face au Brésil. Deux Tricolores se placent dans le TOP 5 en termes de passes après-contact. Seraphine Okemba (4) et Marine Menager, qui, avec 5 offloads, est à la première place. Elle la partage certes avec une Canadienne et une Néo-Zélandaise, mais cela montre que les Bleues sont bien entrées dans cette compétition et qu'elles rivalisent avec les meilleures nations.
5
48
Pas de Françaises dans le classement des meilleures plaqueuses de cette coupe du monde. Il faut dire que ni l'Italie ni le Brésil n'ont vraiment inquiété l'équipe de France. Okemba est ainsi classée 40e avec 23 plaquages quand l'Australienne Piper Duck en totalise déjà 48. Des chiffres qui devraient évoluer avec la 3e journée puis les phases finales.
Si Kelly Arbey, Nassira Konde et Emilie Boulard sont les meilleures côté français pour malmener la défense (3 franchissements), que dire que l'Anglaise Jess Breach. Au sein de l'équipe favorite pour le titre, l'ailière compte déjà 8 franchissements au compteur. Ajoutez à cela les 7 franchissements de l'autre ailière, Claudia Moloney Macdonald, et vous comprenez que les Anglaises ne sont pas là pour rigoler.
8
On retrouve également Kelly Arbey dans le classement des joueuses qui ont le plus avancé avec le cuir sous le bras avec 196 mètres. Un classement dominé par la Canadienne Julia Schell, à seulement 2 mètres de la Néo-Zélandaise Braxton Sorensen-McGee, 224 mètres.
2
Si la touche tricolore n'a pas été en vue contre le Brésil, notamment en raison du vent, l'alignement français compte dans ses rangs l'une des meilleures "voleuses" de balles du Mondial en la personne de Taina Maka. La joueuse de Grenoble a déjà chipé deux ballons à l'adversaire et se place au premier rang à égalité dans cette catégorie. Il faudra cependant être plus précis sur ses propres lancements à l'avenir.
Jacques-Tati-en-EDF
Après le match un peu poussif contre l'Italie, les françaises ont déroulé contre le Brésil (pas vraiment venues pour la qualification je pense ...) mais n'ont surtout pas pris le match à la légère en jouant bien les coups. J'ai découvert aussi de bonnes jeunes joueuses: Maka, Morland , Champon, Tuy ... J'ai vu aussi l'Irlande, moyenne. C'est quand même jouable en quart si la France prend l'Irlande et joue son jeu en réglant la touche.
pascalbulroland
"Si la touche tricolore n'a pas été en vue contre le Brésil, notamment en raison du vent"..??
euh...y-avait pas de vent sur les lancers Brésiliens..??