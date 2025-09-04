1,71 m pour 76 kg, un gabarit 'poids plume' mais un mental de géant pour cette pépite de TOP 14

Arrivé au RCT, Mathis Ferté (1,71 m, 76 kg) n’a rien d’un monstre physique. Mais l’ancien Briviste fait parler sa vitesse et sa vista pour montrer que la taille ne fait pas tout, loin de là.

"J’ai bossé sur mes qualités, comme la vitesse"

À 1,71 m pour 76 kg, Mathis Ferté ne rentre pas dans les standards physiques des Golgoths du Top 14. Et pourtant, le nouveau 3/4 polyvalent du RCT a tout d’un futur grand.

À l’image de ces “petits” qui ont marqué l’histoire du rugby, l’ancien Briviste incarne à merveille cette école du dépassement. Formé à Cahors puis à Brive sans oublier l'US Luzechoise, passé par la boxe avant de plonger dans l’ovalie, Ferté s’est construit à la dure. TOP 14. ''Je veux être un chien qui se bat pour le maillot'' : Mathis Ferté débarque à Toulon avec les crocs“Je pense que ma taille m’a aidé à me surpasser. J’ai bossé sur mes qualités, comme la vitesse, pour justement prouver que le gabarit ne fait pas tout”, confit-il récemment à Var Matin. Un discours lucide, forgé à coups de raffuts dans les défenses et de jabs dans des rings trop étroits pour les doutes.

L'héritage des légendes

Car dans l’histoire récente, les exemples de “petits formats” devenus très grands joueurs sont nombreux. Le Gallois Shane Williams (1,70 m), l'Anglais Jason Robinson (1,73 m) ou le Sud-Africain Cheslin Kolbe (1,72 m) ont prouvé que l’explosivité et les appuis pouvaient faire oublier les centimètres manquants. En France, un certain Antoine Dupont (1,74 m) n’a pas trop mal réussi non plus... Top 14. Comment Mathis Ferté, 18 ans, a saisi sa chance avec panache face au Racing 92 ?Il n'y a d'ailleurs pas que dans le rugby que les "petits" ont réussi à briller. En NBA, Nate Robinson (1m74) ou encore le légendaire Spud Webb, 1m68, ont marqué l'histoire du baseket en remportant le célèbre concours de dunks. Muggsy Bogues faisait 1m60 (!) et cela ne l'a pas empêché de jouer en NBA pendant 15 ans.

Du talent à revendre

Preuve que lorsque l'on a du talent et de la détermination, tout est possible. À l’aile, à l’arrière ou même en 10, Ferté coche déjà beaucoup de cases : vista, jambes de feu, mental de boxeur et une vraie lecture du jeu. Son profil de "couteau suisse" séduit Toulon, qui croit fort en lui. ''Ce serait un échec…'' : le message fort de Villière (RCT) avant la reprise du TOP 14Repéré par les observateurs comme l’un des 10 jeunes à suivre cette saison (RMC Sport), Mathis Ferté ne demande qu’une chose : prouver que dans le rugby moderne, le cœur et l’intelligence de jeu comptent tout autant que les kilos.