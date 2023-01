Imanol Harinordoquy a livré sa prédiction au sujet de celui que Galthié devrait choisir comme arrière titulaire avec le 15 de France.

Imanol a beau être notre idole, il ne risque pas de se faire que des amis avec cette déclaration. Dans une prise de parole publiée le 25 janvier dans le Midi Olympique, Imanol Harinordoquy donne son avis. Il tente de prédire celui qui portera le numéro 15 au prochain Tournoi des 6 Nations. Avec un premier match à venir le 5 février à 16h face à l’Italie, deux titulaires en puissance s’illustrent particulièrement selon l’ancien troisième ligne. Vous vous en doutez, ce sont les noms de Melvyn Jaminet et de Thomas Ramos qui sortent du lot. Tous deux sous contrat à Toulouse, les coéquipiers en club sont aussi rivaux à leur poste de prédilection : l’arrière.

D’après le vice-champion du monde 2011, la qualité principale que peut faire valoir l’ancien catalan est “la longueur (de son) jeu au pied”. Pour l’ancien Columérin, il s’agit de “quelque chose en plus”. Durant la fenêtre internationale, Thomas Ramos a su dynamiser le jeu des Bleus. C’est tout du moins le constat d’Harinordoquy, qui affirme que “dans le jeu courant, il a apporté sa grinta, sa vista.” Plus précisément, il livre son favori dans la course au numéro 15 :

Je sais aussi que Fabien (Galthié) aime ce profil de joueur comme Jaminet, peut-être plus sûr et qui a progressé notamment sur les ballons hauts. Maintenant, les performances de Thomas Ramos en novembre ont prouvé qu’il était un joueur très fiable, sans oublier ce mental de leader. Mais…[...] Au regard des performances de Thomas Ramos, ça va être compliqué de tout le temps lui dire : « On compte sur toi, mais t’es remplaçant ». C’est terrible, mais son problème, c’est sa polyvalence. Pour Fabien, c’est un luxe d’avoir un joueur qui peut être le meilleur arrière, mais aussi le meilleur ouvreur. Bref, Ramos, c’est le remplaçant idéal.”

Ramos et Jaminet : un duel de profil

Car oui, Melvyn Jaminet était auparavant le titulaire indiscutable au poste d’arrière. Depuis la tournée en Australie au début de l’été 2021, celui qui n’avait jusqu’alors jamais connu le Top 14 avait bien aidé les Bleus avec son jeu au pied. Il reléguait ainsi Brice Dulin, spécialiste de la réception des ballons haut et fin relanceur, dans la hiérarchie du XV de France. En parallèle d'une saison en demi-teinte du côté de Perpignan, il accumule pas moins de 160 points en 12 matchs sous les ordres de Fabien Galthié, un record. Il rejoint alors Toulouse où sa précision face aux perches diminue, mais où il connaît surtout quelques blessures.

Son indisponibilité permet notamment à Thomas Ramos de glaner le rôle de titulaire sous la tunique frappée du coq. Celui qui était jusqu’alors, au mieux remplaçant et au pire dans les tribunes, tenait enfin sa chance de prouver aux yeux du sélectionneur. Et ce fut chose faite ! En trois matchs, il a été l’un des rares Français, avec Sekou Macalou, à dynamiser le secteur offensif tricolore. Début novembre, il affirmait ceci au Midi Olympique au sujet de son parcours sinueux avec le XV de France :

Dans une carrière, on grandit, on prend de l’âge et de l’expérience. Désormais, je pense arriver à un moment de mon parcours où j’ai vécu beaucoup de choses. J’ai mis toutes les mauvaises de côté et je ne garde que les bonnes. J’espère que, pour moi, il est l’heure de franchir un nouveau cap, de passer cette étape du haut niveau une bonne fois pour toutes.”

À présent, voyons voir si Fabien Galthié trouve que son joueur a passé un cap. Ou bien, s’il se rangera du côté d’Imanol Harinordoquy en le plaçant sur le banc lors des prochains matchs…

Le débat brûlant : Jaminet ou Ramos à l'arrière du 15 de France pour le 6 nations ?