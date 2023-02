15 DE FRANCE. ''J'ai compris ce qu'était le niveau international'', Dumortier surpris pour sa 1ère cap

Titularisé à l'aile gauche pour sa première sélection avec le 15 de France, Ethan Dumortier a été surpris par l'intensité du niveau international.

Décidément, Ethan Dumortier se souviendra longtemps de sa première sélection avec le 15 de France. Titularisé sur l'aile gauche en l'absence de Gabin Villière, le Lyonnais s'est illustré en inscrivant le troisième essai français, grâce à un jeu au pied millimétré de son ouvreur Ntamack. Assez peu servi le reste de la rencontre, Dumortier a ensuite vu ses coéquipiers souffrir, face à des Italiens très accrocheurs. Néanmoins, les Bleus ont assuré l'essentiel, en s'imposant à Rome avec le bonus offensif. Interrogé à la fin du match au micro de France 2, Ethan Dumortier a livré ses premières impressions sur le niveau international : ''Je suis content. Ce n'était pas facile les dix premières minutes. J'ai compris un peu ce qu'était le niveau international. Cela m'a vite calmé. J'ai cherché un peu d'air en première mi-temps mais ça allait un peu mieux. On commence le Tournoi comme il faut avec une victoire. Il y a deux, trois petits détails que l'on doit régler et corriger mais pour un début de Tournoi c'est plutôt bien. Ce qui m'a surpris, c'est l'intensité, la volonté des deux équipes d'imposer le rythme. Le jeu est peu haché, les ballons sont rarement hors du terrain. Il y a beaucoup de temps de jeu effectif et c'est difficile de suivre parce qu'on enchaîne les courses parfois sans ballon donc c'est tous ces points-là où j'étais un peu dans le dur''.

À seulement 22 ans, celui qui réalise un début de saison exceptionnel avec son club a donc goûté au niveau international, ainsi qu'à ses exigences. Un degré d'intensité qui risque fortement d'être bien supérieur la semaine prochaine, face à des Irlandais qui n'ont fait qu'une bouchée du Pays de Galles. Une chose est sûre, à Dublin, les ouailles de Galthié devront faire beaucoup mieux, s'ils veulent espérer exister...

