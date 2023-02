RÉSUMÉ VIDÉO. 6 Nations. Trop pénalisé, le 15 de France s’est fait (très) peur en Italie, mais s’impose dans la douleur

Pour son entrée en lice dans ce Tournoi des 6 Nations 2023, le 15 de France a eu très chaud face à l’Italie, la faute à de trop nombreuses fautes.

VIDÉO. 6 NATIONS. Ntamack sert un caviar à Dumortier pour sa première sélection avec le 15 de FranceOn le sait, faire son entrée dans le Tournoi des 6 Nations n’est jamais facile. Encore moins lorsque vous vous faites pénalisés 18 fois. Un constat que partagent certainement Antoine Dupont et les Bleus. En effet, pour son premier match de cette édition 2023, le 15 de France s’est fait (très) peur face à l’Italie. Bien trop indisciplinés, notamment dans les rucks, les protégés de Fabien Galthié n’ont jamais réussi à breaker des Italiens bien motivés à faire tomber le tenant du titre dans leur jardin. Néanmoins, les Français ont assuré l’essentiel, en inscrivant quatre essais (Flament, Ramos, Dumortier et Jalibert), synonyme de bonus offensif. Une entrée en matière réussie donc (du moins sur le plan comptable), même s’il faudra faire beaucoup mieux la semaine prochaine, face aux favoris de ce Tournoi, les Irlandais.

