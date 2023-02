RUGBY. En Italie, le 15 de France inquiète beaucoup sur les réseaux sociaux pour son entrée dans le Tournoi !

Et oui, l'Italie n'est plus une victime expiatoire. C'est une nation en plein progrès, de plus en plus solides dans tous les secteurs. Ils ont tapé l' Australie cet automne. On ne bat pas l'Australie sur un malentendu. Ce match est loin d'être gagné ! #ITAFRA

Gros réajustement défensif des Français en deuxième mi-temps, on va beaucoup moins chercher le ballon dans les rucks eu on ne se consomme pas. Seul défaut : on défend pas enn avançant. #ITAFRA

Breathtaking finish in Rome! @FranceRugby take their first step towards defending their Grand Slam with a hard-fought victory against the superb @Federugby .#GuinnessSixNations | #ITAvFRA pic.twitter.com/F0k7sINWGe