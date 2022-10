15 de France. Exit la tournée, le Tournoi sera-t-il le vrai test des Bleus avant la Coupe du Monde ?

Lors du Super Moscato Show, Denis Charvet s'est exprimé sur le prochain Tournoi des VI Nations. Pour lui, ce sera clairement le vrai rendez-vous pour les Bleus, avant la prochaine Coupe du Monde.

Pour beaucoup de supporters du XV de France, la prochaine tournée de novembre sera un véritable test pour nos Bleus, puisqu'ils affronteront l'Australie, le Japon, mais surtout l'Afrique du Sud, à moins d'un an de la prochaine Coupe du Monde. Un rendez-vous à ne pas manquer, surtout face aux tenants du titre, que les Français n'ont jamais affronté sous l'ère Galthié. Mais si après tout, le véritable test pour le XV de France n'était pas la tournée d'automne, mais bien le prochain Tournoi ? C'est en tout cas ce que pense l'ancien international Denis Charvet, qui s'est exprimé à ce sujet sur le plateau du Super Moscato Show : "Pour moi, il y a deux rendez-vous. La tournée d'automne, qu'on va gagner parce qu'on est plus frais, et il y a le Tournoi. Et je pense que le vrai rendez-vous avant la Coupe du Monde, c'est d'aller jouer en Angleterre et en Irlande. Et là, on verra". Une déclaration forte de la part de l'ancien centre, passé par Toulouse, le Racing et le Stade Français, qui soulève néanmoins une question. Quel sera le vrai test pour les Bleus avant le Mondial en France ?

En effet, on ne cesse d'entendre depuis quelques mois maintenant que les Nations du Sud ont un peu plus de mal. L'exemple parfait reste celui des Blacks, qui, même s'ils ont remporté il y a peu le Rugby Championship, ont essuyé de nombreux revers, notamment face à la France et à l'Irlande. Quant à l'Afrique du Sud, les hommes de Kolisi se sont inclinés à plusieurs reprises ces derniers mois, face au Pays de Galles, à l'Australie et contre la Nouvelle-Zélande. Vous l'aurez compris, la confiance n'est donc pas au maximum chez nos amis du Sud. De plus, l'on sait que les tournées d'automne sont synonymes de fin de saison de l'autre côté du Globe. Toutes ces raisons peuvent donc nous faire penser que le véritable rendez-vous pour les ouailles de Galthié, sera bel et bien en hiver prochain, lors du Tournoi des 6 Nations. Une compétition dans laquelle Dupont et les siens devront faire face à deux déplacements plus que périlleux, en Angleterre, ainsi qu'en Irlande (qui est d'ailleurs, l'une des favorites pour le prochain Mondial). Néanmoins, ce serait une erreur d'enterrer trop vite les équipes qui rencontreront le chemin du XV de France en novembre. En effet, les Boks restent les Boks, et la dimension physique de cette nation pourrait mettre à mal les Tricolores. Une chose est sûre, le parcours des Bleus avant la Coupe du Monde sera semé d'embûches, mais il permettra à Galthié et son staff d'y voir plus clair, avant de régler les derniers détails pour être prêt, le vendredi 8 septembre 2023.

15 de France. Le match face au Japon décalé à cause de la Coupe du monde de football