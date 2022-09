15 de France. Le match face au Japon décalé à cause de la Coupe du monde de football

La FFR a annoncé ce mercredi que la rencontre entre le XV de France et le Japon allait être décalée, à cause de la Coupe du Monde de foot. Au lieu de débuter à 16h15, le match commencera à 14h.

Que vous le vouliez ou non, la prochaine Coupe du Monde de Foot au Qatar aura bel et bien un impact sur le XV de France ! En effet, et aussi bizarre que cela puisse paraître, la compétition regroupant les meilleures nations du ballon rond va perturber quelque peu la tournée de novembre des coéquipiers de Dupont. Mais en quoi exactement ? Et bien tout simplement parce que la rencontre entre la France et le Japon, initialement prévue le 20 novembre à 16h15, est trop proche du match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur, qui, lui, aura lieu à 17h le même jour. Un conflit d'horaire pour les diffuseurs français, qu'il fallait donc régler au plus vite. De ce fait, la FFR a annoncé ce mercredi que le match France-Japon va être avancé à 14h. Pour rappel, ce test match se déroulera à Toulouse, ville qui n'a plus accueilli les Bleus depuis 2016.

Si la Fédération Française de Rugby a réussi à régler ce problème en changeant l'horaire de la rencontre, vous pouvez logiquement vous poser la question suivante : pourquoi ce changement aussi tardif ? Et bien parce qu'au départ, le Mondial de Foot ne devait pas débuter le 20 novembre. En effet, lors des tirages au sort, il était indiqué que cette compétition commencerait le 21 novembre, par un match alléchant entre les Pays-Bas et le Sénégal. Mais voilà, après coup, les organisateurs se sont sûrement dit qu'il serait plus cohérent que le match d'ouverture implique l'équipe hôte, comme c'est le cas pour chaque grande compétition. Pour remédier à cela, ces derniers ont donc décidé d'avancer d'un jour le début de la Coupe du Monde...

