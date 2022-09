COUPE DU MONDE. Féminines. Le programme des matchs des Bleues sur TF1

Alors que la Coupe du Monde féminine approche à grands pas (8 octobre), l'on connaît désormais le programme des rencontres des Bleues.

Si tous les amoureux du rugby se projettent déjà en septembre 2023, pour le début du Mondial en France, n'oublions pas qu'une autre Coupe du Monde aura lieu entre-temps ! Il s'agit de celle des féminines en Nouvelle-Zélande, et elle aura lieu du 8 octobre, au 12 novembre. Pour ce faire, et même si vous n'avez pas fait le voyage, vous pourrez suivre les Bleues (qui font d'ailleurs partie des favorites pour le titre final) tout au long de la compétition. Car en effet, le parcours des coéquipières de Caroline Drouin, ainsi que les plus grandes affiches de ce Mondial, seront retransmises en direct, sur TF1. Habituée de retransmettre la Coupe du Monde de rugby chez les hommes, la chaîne a annoncé il y a quelques semaines déjà qu'elle couvrirait cet événement sur ses réseaux sociaux. Pour toutes les autres rencontres, celles-ci seront disponibles sur la platerforme MyTF1.

RUGBY. Equipe de France féminine. Gaëlle Mignot va faire son retour chez les BleuesMais ce qui nous intéresse ici, c'est bien le programme de l'équipe de France féminine durant le tournoi ! Pour débuter, les Bleues disputeront leur premier match face à l'Afrique du Sud le 8 octobre, à 3h15 heure française. Placées dans une poule assez relevée, composée également de l'Angleterre et des Fidji, les joueuses de Thomas Darracq devront être prêtes d'entrée, afin de ne pas se faire surprendre.

Programme complet des poules pour les Bleues :

France-Afrique du Sud : 8 octobre, 3h15 heure française

France-Angleterre : 15 octobre, 9h heure française

France-Fidji : 22 octobre, 8h15 heure française