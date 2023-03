15 DE FRANCE. ''C’est trop loin pour moi pour penser à la Coupe du Monde'', Thomas lucide sur sa situation

Loin d'être indiscutable au Stade Rochelais, Teddy Thomas voit l'équipe de France s'éloigner petit à petit. Une situation dont il est bien conscient.

15 DE FRANCE. ''Il y a des gens devant moi qui méritent largement plus une sélection'' estime Teddy ThomasArrivé à l'intersaison au Stade Rochelais, Teddy Thomas voulait se relancer chez le champion d'Europe en titre, après des dernières années au Racing 92 compliquées. En effet, l'ailier de 29 ans ne rentrait plus dans les plans du sélectionneur des Bleus, Fabien Galthié. Face à cela, Thomas a donc décidé de prendre un nouveau départ, afin de se laisser une chance de participer à la Coupe du Monde 2023. Un pari raté, du moins pour le moment. Loin d'être indiscutable à La Rochelle, le natif de Biarritz doit également faire face à quelques pépins physiques, qui ne l'aident pas à enchaîner. Pour preuve, en 16 rencontres cette saison, Teddy Thomas n'a inscrit que 5 essais (contre 10 en autant de matchs en 2021-2022). Un constat que partage d'ailleurs le principal intéressé, qui reste lucide sur sa situation actuelle. Interrogé au micro de Canal +, Teddy Thomas sait que le chemin est encore long, avant de penser à un éventuel retour en équipe de France : ''Je dois être titulaire dans mon équipe, je dois faire les matchs qu’il faut, je dois sortir mon épingle du jeu. Pour le moment ce n’est pas le cas (...) Il faut faire les choses dans l’ordre, tant que je ne serais pas indiscutable dans mon club, je ne pourrais pas faire la Coupe du Monde. C’est trop loin pour moi pour penser à la Coupe du Monde''.

Les mots forts de @TeddyThoms dans le journal du rugby, lucide sur sa situation au @staderochelais... et sur ses chances de participation à la Coupe du Monde. @LyesHouhou @infosportplus @romainasselin pic.twitter.com/sxlDj8z55N — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) February 28, 2023

Teddy Thomas le sait, c'est une véritable course contre la montre qui l'attend désormais. Plus sélectionné depuis la tournée en Australie de 2021, le Rochelais va devoir se démarquer des indéboulonnables Penaud et Villière, mais aussi du prometteur Ethan Dumortier, ainsi que du polyvalent Moefana. Vous l'aurez compris, la tâche sera rude pour Teddy Thomas, qui n'a toujours pas inscrit le moindre essai en 2023...

