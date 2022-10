15 DE FRANCE. ''Il y a des gens devant moi qui méritent largement plus une sélection'' estime Teddy Thomas

Ce dimanche en Top 14, le Stade Rochelais de Teddy Thomas s'est imposé face au RCT. L'occasion pour ce dernier de s'exprimer concernant son futur, et notamment avec le XV de France.

Dimanche soir, en clôture de la 7ème journée de Top 14, le Stade Rochelais s'est imposé sans forcer sur sa pelouse, face à une équipe de Toulon courageuse mais bien trop indisciplinée (32-5). Une victoire qui a notamment vu l'ailier Teddy Thomas inscrire un essai, après s'être fait la malle au ras d'un ruck. Une partition plutôt bonne dans son ensemble donc, à l'image de son équipe, qui n'a jamais vraiment douté. Après la rencontre, l'ancien joueur du Racing est d'abord revenu sur le match du jour, ainsi que sur son début de saison avec La Rochelle : "J’avais à cœur de me racheter, montrer un meilleur visage à ma nouvelle équipe. Ce soir, cela a été chose faite, même si je ne dois pas me contenter de ça. Cela n’a pas non plus été parfait, mais cela redonne de la confiance (...) Mon début de saison n’est pas à la hauteur, pas au niveau de ce que l’on attendait. Ce sont des choses qui arrivent, mon adaptation met plus de temps que prévu". Gêné par quelques pépins au mois de septembre, le natif de Biarritz a connu des hauts et des bas avec son nouveau club. Une irrégularité qui le pousse d'ailleurs à penser qu'à l'heure actuelle, il n'a pas sa place chez les Bleus...

TOP 14. RÉSUMÉ VIDÉO. Au buzzer, La Rochelle arrache le bonus offensif face à un Toulon trop pénalisé"Je pense avant tout à mon adaptation à La Rochelle, je ne suis pas du genre à vouloir brûler les étapes. Je suis très lucide sur mon cas personnel : pour l'instant, je n'ai pas le niveau pour être avec l'équipe de France. Il y a des gens devant moi qui méritent largement plus une sélection". Une déclaration forte donc, alors que le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié devrait annoncer ce mardi la liste des 42 joueurs retenus pour la tournée. Néanmoins, le forfait de Gabin Villière va logiquement laisser une place libre, que pourrait saisir Teddy Thomas. À moins que celle-ci ne soit destinée à un autre joueur bien plus en forme que le Rochelais : Alivereti Raka. Flamboyant avec l'ASM depuis le début de saison (5 essais), ce dernier pourrait bien être retenu par Fabien Galthié. Réponse ce mardi, avec l'annonce officielle de la liste.

