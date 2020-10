XV de France - Les septistes, simples renforts ou vraies options pour le staff ?

Les joueurs de l'équipe de France à 7 vont être mis à contribution pour aider le XV de France à se préparer. L'occasion pour eux de briller.

Réunis à Marcoussis pour la première fois depuis plus de six mois, les joueurs du XV de France n'auront que peu de temps pour se préparer au match face aux Gallois. Après deux jours de récupérations suite aux rencontres de Top 14 pour certains et aux finales européens pour d'autres, un seul entraînement est prévu ce mercredi. Le fameux entraînement à haute intensité si cher à Fabien Galthié. N'ayant pas pu convoquer 42 joueurs comme l'hiver dernier lors du Tournoi, le staff tricolore a dû appeler des éléments extérieurs pour faire le nombre. Raphaël Ibanez, manager des Bleus, a confirmé qu'ils avaient 45 joueurs à disposition. L'Equipe explique qu'il s'agit principalement des septistes de l'équipe de France à 7.

Les joueurs de #France7 et du #XVdeFrance s'entraînent ensemble aujourd'hui ! Intensité et préparation sont au programme ! pic.twitter.com/JGlqEP310n — France Rugby (@FranceRugby) October 21, 2020

Le journal sportif ne cite que Marvin O'Connor, Pierre Mignot, Stephen Parez et Sacha Valleau. Mais on peut voir que Paulin Riva ou encore Jonathan Laugel ont aussi été conviés à rejoindre le XV de France. S'ils n'avaient pas été engagé avec l'ASM, Jean-Pascal Barraque et Tavite Veredamu (blessé) auraient sans doute aussi participé aux entraînements. On peut penser que pour le premier, ce n'est que partie remise étant donné ses excellentes performances avec Clermont en Top 14. L'ASM souhaiterait d'ailleurs qu'il reste mais le capitaine de France 7 est engagé avec la Fédération. De plus, une grosse échéance attend les Tricolores l'an prochain : les Jeux olympiques de Tokyo, repoussés à 2021 à cause de la pandémie de Covid-19. Un évènement planétaire pour lequel les septistes se préparent activement dans un contexte très particulier.



Sans le coronavirus, les Bleus seraient focalisés sur la première étape de la saison des Seven Series à Dubai, généralement programmée début décembre. Puis ils seraient allés au Cap en Afrique du Sud avant de partir pour l'Océanie en janvier pour les étapes néo-zélandaises et australiennes. Or, les quatre premiers tournois de la saison ont été annulés. Et pour l'heure, on ne sait pas encore si les tournois nord-américains et européens pourront se tenir également. Il se pourrait bien que les septistes connaissent une année blanche en termes de compétition. C'est pour cette raison que des éléments comme Barraque et Veredamu, deux des meilleurs joueurs de l'équipe de France et du monde à 7, ont été proposés à des formations de Top 14. Et les autres dans tout ça ? France 7 a multiplié les stages. "Nous devons nous entretenir le mieux possible afin d’envisager toute éventualité de compétition en zone Europe", commentait l'entraîneur tricolore Jérôme Daret en septembre.



Ce temps passé avec les Bleus sera à n'en pas douter un plus dans la préparation en vue des JO. Il n'est pas impossible également qu'un septiste s'invite avec le XV de France dans le cadre de l'Autumn Nations Cup pour affronter l'Italie ou l'Ecosse par exemple. En premier lieu, ils sont physiquement prêts à jouer. On connaît les aptitudes physiques des joueurs à 7. Replacement, défense, il faut être partout et avoir de la caisse. Ont-ils 80 minutes dans les jambes ou tout du moins 40 ? On serait tenté de dire oui étant donné qu'ils jouent trois matchs de 14 minutes par jour lors des tournois. A défaut d'être titulaires, ils pourraient très bien jouer le rôle d'impact player. Et amener cette explosivité en cours de rencontre.



Deuxièmement, ils ont pour la plupart déjà évolué à XV en Pro D2 et en Top 14. Certains ont même été aux portes d'une sélection. On se souvient qu'en 2016, Marvin O'Connor avait été appelé deux fois au CNR. Tout d'abord pour préparer le Tournoi après le forfait de Benjamin Fall puis en septembre suite à la blessure de Djibril Camara. De l'eau a coulé sous les ponts depuis mais le contexte actuel et l'accord restrictif entre la FFR et la LNR pourraient pourquoi pas lui offrir enfin sa chance. Certains pourraient très bien "dépanner" dans la ligne de 3/4. On imagine aussi bien un Lakafia en troisième ligne. Sans oublier qu'ils ont des automatismes avec leur ancien partenaire Virimi Vakatawa. Désormais considéré comme un des meilleurs centres du monde à XV après avoir été une star sur le circuit à 7.