FFR vs LNR - L'accord tant attendu est enfin là : 3 matchs maximum par joueur

Depuis plusieurs semaines, la LNR et la FFR sont en désaccord sur la libération des joueurs internationaux pour la période automnale.

Il était temps ! Un accord entre la Ligue Nationale de Rugby et la Fédération Française de Rugby a été trouvé ce jeudi. La LNR et les clubs refusaient de libérer les joueurs pour les 6 matchs prévus par World Rugby. Ils avaient cependant accepté une mise à disposition pour 5 rencontres. Le match face au Pays de Galles posait donc question, avec quels joueurs si les internationaux n'étaient pas libérés ?

XV de France - La LNR proposera-t-elle 2 groupes différents de 31 joueurs ?

Finalement, la LNR a réussi à imposer sa voix selon RMC Sport, et à "retourner la situation". Si la FFR a réussi à obtenir gain de cause sur sa principale revendication (les 6 matchs), elle a dû céder sur les internationaux et le nombre de joueurs. Cet accord acte sur seulement 3 matchs maximum par joueur durant cette période donc un même joueur ne pourra pas être présent durant toute la période. Le groupe changera sûrement chaque semaine, en fonction de cette variable. Fabien Galthié et son staff devraient donc appeler leurs "premiers choix" dès le match face au Pays de Galles, afin de préparer au mieux le dernier match du Tournoi des 6 Nations face à l'Irlande.

L'autre aspect de cet accord concerne le nombre de joueurs convoqués. La FFR demandait une liste de 42 joueurs disponibles pour préparer ces matchs, et elle restera finalement à 31. Cependant, dès le mercredi soir, les 3 joueurs non-retenus dans le groupe du week-end suivant pourront retrourner dans leurs clubs respectifs. La semaine du 5 au 8 novembre, sans match, les 28 joueurs pourront rester à Marcoussis afin de continuer la préparation. Il faudra donc jongler entre toutes ces conditions pour le staff de Fabien Galthié et Raphaël Ibanez.