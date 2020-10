XV de France - La LNR proposera-t-elle 2 groupes différents de 31 joueurs ?

Selon L'Equipe, la LNR devrait proposer deux groupes de 31 joueurs pour le XV de France afin de disputer les 6 matchs prévus.

La recherche de solutions face à cette crise unique est encore en cours. Si la FFR et la LNR n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur la disponibilité des joueurs internationaux durant les 6 matchs, c'est le XV de France et le staff qui en pâtissent. Le problème vient du nombre de matchs. La LNR ayant donné son accord pour 5 rencontres et non 6, celle face aux Pays de Galles le 24 octobre prochain risque d'être assez unique sur le terrain.

Conflit LNR/FFR : vers une médiation du Ministère des sports pour sortir de la crise

Si Fabien Galthié a émis l'idée de sélectionner des moins de 20 et des joueurs de Pro D2, il semblerait, selon L'Equipe, qu'une autre solution soit plus viable. La LNR pourrait proposer deux groupes différents de 31 joueurs, afin de ne pas piller les clubs de leurs internationaux. Ces 62 joueurs devraient disputer 3 rencontres internationales chacun. Les 31 premiers joueraient le Pays de Galles, l'Irlande pour le 6 Nations et les Fidji pour l'Autumn Nations Cup. C'est ce groupe qui manquerait le plus au club, puisqu'il devra être présent la semaine du 7 novembre malgré l'absence de matchs. Les clubs de Top 14 ne disposerait pas de ces joueurs durant 4 journées de Top 14, et non durant toute la période.

Le second groupe, lui, jouera l'Autumn Nations Cup avec l'Ecosse (22 novembre), l'Italie (28 novembre) et le match de classement le 5 décembre. Ce groupe ne sera absent que 3 semaines en Top 14, soit 3 matchs de doublons. Selon L'Equipe, les 3 joueurs non retenus dans le groupe des 28 pourront rentrer dans leur club à compter du mercredi soir, chaque semaine. Cette solution pourrait ravir les clubs et le staff du XV de France, même si la continuité ne sera pas totalement respectée.